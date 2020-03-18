Работая из дома, соблюдайте правила безопасности

Поскольку тысячи людей, работающих дома, и детей, переведенных на э-обучение, используют домашний интернет или мобильный интернет, нагрузка на эти сети неизбежно возрастает. Хотя качество мобильной сети Telia остается высоким даже при увеличении объемов, следует помнить, что мобильная передача данных – это распределенный ресурс, который необходимо использовать ответственно, особенно в период кризиса. Поэтому Telia рекомендует, находясь дома, пользоваться постоянным соединением.

Если домашним интернетом пользуется несколько работающих дома людей и учащихся, Telia советует проверить скорость вашего домашнего интернета и при необходимости увеличить ее. Оператор активирует более высокую скорость интернета через считанные часы. Если же вы находитесь в зоне, где нет доступа к кабельной сети, рекомендуется ответственно использовать мобильный интернет, особенно в дневное время.