МИД: 30-дневным закрытием границ, скорее всего, не ограничится

Наш огромный открытый мир в одночасье захлопнулся. Ограничения касаются как въезда, так и выезда и многих стран мира. Сегодня было сообщено, что внешняя граница Европейского союза закрывается сначала на 30 дней. Летят планы и намерения, но еще сложнее тем людям, которые остались по ту сторону границы и не могут вернуться домой. Этими вопросами сейчас занимается Министерство иностранных дел Эстонии, представитель которого, директор отдела протокола Лаури Бамбус ответил на наши вопросы в «Студии Postimees».
- О тех планах на лето, которые были у людей, мы поговорим чуть позже, потому что когда ты находишься дома, изменить свои планы не так сложно. Давайте поговорим о тех, кто остался по ту сторону границы. Было много информации о том, что у нас отправляются самолеты, выходят суда, тем не менее, редакционные почтовые ящики забиты письмами от людей, которые не могут ни дозвониться, ни получить информацию, то есть они оказались в западне. Если ли у вас информация об этих людях?
- Действительно, сейчас ситуация не такая, как была неделю назад, хотя когда эстонское правительство ввело чрезвычайное положение. Однако МИД сразу же сообщил, что всем гражданам Эстонии нужно вернуться домой, потому что через некоторое время сделать это будет уже сложнее. Через несколько дней многие страны начали вводить чрезвычайное положение. И не только в Евросоюзе, а в мире вообще. Люди стали звонить и в посольства Эстонской Республики, и в Министерство иностранных дел, чтобы узнать, как поступить, что делать дальше? Мы очень рады тому, что очень много эстонцев - и граждан, и жителей республики - смогли все же вернуться на родину в течение вчерашнего-позавчерашнего дня. И сегодня также возвращаются. Но мы поддерживаем контакт более чем 500 человек, которые находятся за рубежом и не только в Европе, а действительно по всему миру.
- 500 человек – это, наверное, капля в море из тех эстонцев, которые сегодня находятся за границей.
- Обо всех мы, конечно, не знаем. Поэтому мы призываем регистрироваться на сайте МИДа Эстонии, а также дать о себе знать по адресу электронной почты consul@mfa.ee.
- И не важно, на каком языке: русский, эстонский, английский?
- Русский, эстонский английский, мы сейчас имеем в штате людей, которые отвечают на все эти письма. К чему мы еще призываем людей, которые все же хотят попасть домой, но которые еще думают – думать осталось очень недолго. Уже сегодня нужно связаться с туроператорами, даже тем людям, которые поехали за границу не через турфирму, а самостоятельно организовывали свою поездку, и найти возможность вернуться назад. Дело в том, что в ночь с сегодня на завтра и в наших соседних странах – Финляндии и Швеции – границы будут закрыты. И не только – закроется все Шенгенское пространство, то есть не только внешние границы Евросоюза, но и стран Шенгена.
- Вот как раз хотелось спросить о тех людях, которые поехали за границу отдыхать – мы не говорим пока о тех, кто там работает или учится – а, назовем их так, дикарями. Это сегодня очень модно, потому что можно легко самим купить билеты на самолет, сами забронировать гостиницу и проложить маршрут, не платя турфирме за посредничество. Кроме того, есть системы предоставления частного жилья. Таких дикарей очень много по всему миру. Что с ними: как правило, люди, экономящие на поездке, не имеют большого запаса денег, чтобы прожить где-то в изоляции месяц-два.
- Я хочу подчеркнуть, что те люди, которые, как вы говорите, дикарями ездят по разным странам, они тоже сейчас должны связаться, прежде всего, с туроператорами, которые могут дать информацию, какое сообщение вообще есть между Таллинном и другими странами – его осталось очень мало. По нашим сведениям еще летают Belavia, Lufthansa, Easyjet, Ryanair, но перевозчиков осталось мало, а отправить за каждым чартерный рейс от государства будет очень трудно, если не сказать, что невозможно.
- К нам сегодня сюда в Эстонию, что еще летит?
- Те компании, которые я назвал, еще летают. Но хочу подчеркнуть, что плановый рейс могут отменить внезапно, не предупреждая. Мы действительно не знаем, какой будет обстановка завтра или послезавтра, но сегодня эти четыре-пять авиакомпаний еще летают.
- Есть ли у вас информация по туристическим фирмам, у которых группы находятся. Я знаю точно, что группы еще отдыхают в Египте, на Тенерифе, которых везут не простыми пассажирскими рейсами, а, как правило, чартерами.
- Вы назвали регионы, где, по нашим данным, больше всего сейчас граждан Эстонии или людей, проживающих в Эстонии. Это – Египет, откуда уже вчера спецрейсами возвращали люди. Вылеты происходят и сегодня, как минимум два самолета возвращаются в Эстонию. Это чартерные рейсы, но мы договорились с турфирмами, что если в этих самолетах будут свободные места, все-таки взять брать желающих вернуться из Египта, потому что Египет тоже с завтрашнего дня закрывает свои границы. Что касается Тенерифе, оттуда, по нашим данным, будет чартерный самолет и люди, которые хотят вернуться, должны связаться с турфирмами.
- Скажите, пожалуйста, вы сами связывались с туристическими фирмами, зная о том, что они отправили туда наших людей. Приведу простой пример своего знакомого: он в Египте, отдыхать до 20 марта, еще вчера не было никакой информации о том, что нужно улетать. Туроператор просто молчит. Человек может сколько угодно требовать, но он находится не за углом, пока не будет самолета, он никуда не улетит.
- Мы связывались со многими турфирмами – Estravel, например, которая очень хорошо сотрудничает и с нашим министерством, и с нашими посольствами. Есть ряд других фирм, не будут сейчас всех перечислять. Отмечу, они лучше всех знают, какие есть сейчас возможности вернуться в Эстонию. А тех людей, которые не могут вернуться в Эстонию, мы еще раз призываем писать на электронную почту consul@mfa.ee. Есть также горячая телефонная линия консульской службы 5301 9999. Туда тоже можно позвонить. Я знаю, что были очень долгие очереди, чтобы попасть на линию, но сейчас мы увеличили штат. Так что министерство работает 24 часа в сутки.
- При всем этом, даже при наличии договоренности, даже при отклике на призыв Министерства иностранных дел и министра лично, у нас возникла очень тяжелая ситуация на польской границе: застряли люди, которые сидели в нечеловеческих условиях: без еды, воды и туалета, без информации. Как такое вообще возможно?
- Да, такая ситуация возникла. Были договоренности между балтийскими странами, а также с Польшей и Германией о том, что под конвоем будет позволено пересечь границу Польше, а там уже Польши и Литвы и дальше, чтобы каждый отправился в свою республику. К сожалению, к большому сожалению, польские ведомства нам отказали. Были пропущены только автобусы с пассажирами. А частные машины на границу не допустили.
- То есть это был именно отказ на нашу просьбу, или это было расторжение договоренностей в одностороннем порядке?
- Как я понимаю, это было сделано на основе каких-то своих решений: что это может заразить население Польши, что это не так безопасно.
- И без предупреждения.
- И без предупреждения. Было сказано, что конвой и коридор организованы не будут.
- А что сейчас?
- Сейчас, я, конечно, понимаю всех граждан, которые остались недовольны, потому что Министерство иностранных дел постоянно было на связи, мы дали инструкции сперва подъехать на границу, теперь мы дали новые инструкции. Тем, кто хотел покинуть Германию или вообще Европу через Германию, уже вчера ушли паромом в Литву. А сегодня с помощью Tallink, за что мы очень благодарны компании, вечером из порта Засниц, в 23.55 отойдет спецпаром в Ригу.
- Организована ли какая-то логистика для тех людей, которые от границы хотят попасть на место погрузки на паром?
- Так как паром будет поздно вечером, а карантин введен в очень многих регионах Германии, то на остров, откуда паром отправляется, полиция Германии просила ехать не сразу, а подождать, когда с разрешения полиции и местных властей, люди смогут организованно проехать на место погрузки. У нас есть договоренность с властями страны и организация на месте работает очень хорошо, за что мы благодарны. Если потребуется, мы думаем о следующих рейсах. Но сейчас главное, что люди, которые хотели вернуться, смогут это сделать.
- Давайте теперь о тех, кто не путешествует, не прыгает, скажем, с места на место, потому что это здорово, мир открыт и он красив. Поговорим о тех людях, которые воспользовались нашей открытостью и решили поехать учиться или работать за границу. У нас огромное количество строителей в Финляндии или Норвегии. Что делать людям, которые или находятся там на месте и думают, возвращаться или нет. И тем, кто получил там работу – тут у них нет ничего, а там возможность заработать.
- Те люди, которые считают, что они не находятся в трудном положении, могут остаться, чтобы работать, учиться в той стране, где они находятся и не нуждаются в возвращении домой, они могут принять решение и остаться там. Те, кто хочет вернуться, еще раз – сегодня последний день для принятия решения. В Эстонию могут въехать все граждане Эстонии, все, кто имеет вид на жительство и разрешение на проживание здесь – в любое время, и не только сейчас. Единственное, при возвращении они будут отправлены на 14-дневный карантин. Теперь о тех, кто находится в Финляндии или в Латвии. Мы знаем, что между Валга и Валка имеется коридор по особому распоряжению – люди, которые работают по разные стороны границы, могут продолжать движение. А что касается очень многих наших соотечественников, которые работают или учатся в Финляндии, то они должны сегодня решить, либо вернуться в Эстонию, либо остаться там, но возможности спокойно ездить через залив больше пока не будет.
- Пока речь идет о 30 днях?
- Пока 30 дней. Правительство сказало, что каждые две недели будет оценивать ситуацию и принимать решение, исходя из положения на данный момент. Но мы сейчас видим, что этот срок будет продлеваться.
- Вот тут очень важный вопрос для тех, кто уже купил путевки на лето-начало осени, или ждут, когда все это закончится. Может быть, в мае станет совсем хорошо и, здравствуй, прекрасное средиземноморское лето.
- Я, конечно, не медик, я не могу предполагать. И у меня нет информации, как долго это будет продолжаться. Но мы смотрим на источники: на Китай, на Иран, на Италию, как у них развивается ситуация. Мы все, конечно, оптимисты и надеемся, что к лету ситуация будет улучшаться, но я не могу дать гарантий, что границы откроются. Что еще нужно подчеркнуть, между странами ЕС есть договоренность о том, что границы могут пересекать все те, кто связан с поставками грузов, товаров, медикаментов.
- Грузы будут двигаться, а простой человек, если он решит схулиганить, понятно, что за пределы ЕС он не выйдет, но внутри Европейского союза, он может находить лазейки и кататься? Он должен предоставлять доказательства, что ему нужно ехать?
- Скажем так, сейчас внутри ЕС, внутри Шенгенского пространства еще не все страны ввели ограничение на пересечение границы, но и те, кто не ввел в обязательном порядке, требуют предоставления доказательства причин, почему человек обязательно должен ехать.
- Я, почему спрашиваю, ситуации бывают и тяжелые. В Эстонии очень много русскоязычных жителей страны, у которых есть родственники в России, Белоруссии, на Украине. Жизнь такова, что люди умирают. Ты не можешь не поехать на похороны матери-отца-брата-сестры. Границы закрыты, что делать?
- По тем гуманитарным ситуациям, о которых вы сказали, есть исключения, и пограничники, рассмотрев причину, могут выпустить человека на похороны близких. Но это в исключительных ситуациях.
- И, конечно, на собственном автомобиле.
- И на собственном автомобиле, если другого транспорта не будет. Мы знаем, что прекращены полеты, прекращаются поезда, автобусы.
- Московский поезд еще ходит?
- По-моему, либо уже решили, либо вот-вот будет решено, что его не будет. Некоторое время. И еще нам очень часто задают вопросы о визах. Сейчас визы не выдаются. Те визы, которые были выданы, сейчас ими нельзя воспользоваться для приезда в Эстонию и другие шенгенские страны, но при подаче ходатайства на новые визы консульский сбор с этих людей браться не будет. Это в тех случаях, если одноразовая виза не была открыта, то есть не была использована. И те люди, у которых есть многократные визы, к сожалению, сейчас не могут приезжать в Эстонию или другие страны Шенгенского пространства.
- Последний вопрос: вселите в нас какой-то оптимизм. У вас много информации, поделитесь ею с нами: это все скоро закончится, это же все не так ужасно, просто это меры, которые необходимы, чтобы остаться живыми и здоровыми не только сейчас, но и жить очень долго и счастливо?
- Откровенно говоря, информации очень и очень много, но той, которую вы ждете или ждут ваши читатели, у меня нет. Как долго все это будет продолжаться? Мы готовы, мы готовы работать, сотрудничать со всеми странами: не только в ЕС и ближайшими соседями, но и намного дальше, потому что у нас люди живут и в Азии, и в Африке, и в Южной Америке. Мы – оптимисты, надеемся, что сможем вместе побороть этот вирус, как это было и раньше. История показывает, что такие вирусы бывают, они распространяются, но все потом заканчивается, и мы сможем продолжить нашу жизнь.