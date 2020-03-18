МИД: 30-дневным закрытием границ, скорее всего, не ограничится

- О тех планах на лето, которые были у людей, мы поговорим чуть позже, потому что когда ты находишься дома, изменить свои планы не так сложно. Давайте поговорим о тех, кто остался по ту сторону границы. Было много информации о том, что у нас отправляются самолеты, выходят суда, тем не менее, редакционные почтовые ящики забиты письмами от людей, которые не могут ни дозвониться, ни получить информацию, то есть они оказались в западне. Если ли у вас информация об этих людях?

- Действительно, сейчас ситуация не такая, как была неделю назад, хотя когда эстонское правительство ввело чрезвычайное положение. Однако МИД сразу же сообщил, что всем гражданам Эстонии нужно вернуться домой, потому что через некоторое время сделать это будет уже сложнее. Через несколько дней многие страны начали вводить чрезвычайное положение. И не только в Евросоюзе, а в мире вообще. Люди стали звонить и в посольства Эстонской Республики, и в Министерство иностранных дел, чтобы узнать, как поступить, что делать дальше? Мы очень рады тому, что очень много эстонцев - и граждан, и жителей республики - смогли все же вернуться на родину в течение вчерашнего-позавчерашнего дня. И сегодня также возвращаются. Но мы поддерживаем контакт более чем 500 человек, которые находятся за рубежом и не только в Европе, а действительно по всему миру.

- 500 человек – это, наверное, капля в море из тех эстонцев, которые сегодня находятся за границей.

- Обо всех мы, конечно, не знаем. Поэтому мы призываем регистрироваться на сайте МИДа Эстонии, а также дать о себе знать по адресу электронной почты consul@mfa.ee.

- И не важно, на каком языке: русский, эстонский, английский?

- Русский, эстонский английский, мы сейчас имеем в штате людей, которые отвечают на все эти письма. К чему мы еще призываем людей, которые все же хотят попасть домой, но которые еще думают – думать осталось очень недолго. Уже сегодня нужно связаться с туроператорами, даже тем людям, которые поехали за границу не через турфирму, а самостоятельно организовывали свою поездку, и найти возможность вернуться назад. Дело в том, что в ночь с сегодня на завтра и в наших соседних странах – Финляндии и Швеции – границы будут закрыты. И не только – закроется все Шенгенское пространство, то есть не только внешние границы Евросоюза, но и стран Шенгена.