Когда качнется исторический маятник?

Только в отличие от коронавируса эта эпидемия не физиологическая, а психологическая – поразительно, что Госдума, Совет Федерации и даже Конституционный суд не увидели никакой проблемы в «обнулении» президентских сроков для нынешнего хозяина Кремля. То есть пошли на прямое и откровенное нарушение собственной Конституции, невозможное в странах, считающих себя современными. Дональду Трампу и даже Си Цзиньпину подобное просто не пришло бы в голову – в первом случае это, наоборот, означало бы немедленный импичмент.

Нет сомнений, что это наваждение однажды схлынет, а его участники будут неуклюже оправдываться перед потомками. Здесь вспоминается апокрифическая история с Никитой Хрущевым на ХХ съезде КПСС. Прочитав свой доклад о культе личности Сталина, он получил записку из зала с вопросом: а где же вы тогда были, почему говорите об этом только сейчас, после смерти тирана? Никита Сергеевич зачитал вопрос и обратился к залу: «Товарищ, написавший записку, встаньте!» Разумеется, никто не встал. «Ну вот так же и мы», – ответил Хрущев.

Однако те, кто сегодня насаждает культ личности Путина, явно забыли о том, что исторический маятник все же качается. Это неудивительно – всякой диктатуре свойственно считать себя «вечной», и за собственным горизонтом она не замечает ничего. Зато потом наступает неизменная «эпоха разоблачений», в которой активно участвуют те же самые персонажи, которые как раз и насаждали диктатуру. Если помните, многие советские пропагандисты в свое время быстро «перестроились».

Многие из них в 1970-е годы пели дифирамбы «дорогому Леониду Ильичу», но с началом гласности объявили его причиной «застоя». Со сталинской эпохой картина еще более показательная. Можно копнуть и более давнюю историю – XIX века, когда Николай I правил империей на протяжении 30 лет, но затем его годы стали считаться довольно мрачной эпохой и причиной исторического отставания России.

После ухода многолетнего правителя общественные настроения довольно быстро и решительно меняются. Об этом явно забыли Путин и его пропагандистское окружение, которые сегодня сочиняют планы на весь нынешний век. А потомки будут в очередной раз проклинать тирана и восстанавливать нарушенные отношения с окружающим миром.

А может быть, на этот раз движение исторического маятника зайдет даже гораздо дальше. Ведь своим пожизненным воцарением Путин фактически расписался в неспособности превратить Россию в современное государство, где права и свободы граждан первичны, а не подавлены интересами правящей корпорации. Все эти «конституционные поправки» окончательно «обнуляют» основы федерализма и местного самоуправления, подменяя их абсолютной «вертикалью власти», упирающейся в «верховного правителя».

Да, такая система может производить внешнее впечатление стабильной и даже сильной, но она с неизбежностью рассыпается, потому что никакой «верховный правитель» не вечен. Реальную стабильность обеспечивает лишь наличие развитых демократических институтов, но при Путине само слово «демократия» стало в России ругательным…

Поэтому может быть кремлевский чиновник Вячеслав Володин выглядит пророком со своей скандальной фразой: «Нет Путина – нет России»? Да, пока это выглядит еще невероятно, но когда исторический маятник, как пел Егор Летов, «качнется в правильную сторону», вполне возможно мы увидим новые страны на месте империи, которую Путин пытался возродить.