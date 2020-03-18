Ср, 18.03.2020
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Пожарные спасли из загоревшейся квартиры женщину с домашними животными

Пожарные. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Во второй половине дня во вторник пожарные спасли из загоревшейся в Таллинне квартиры женщину с домашними животными.

В 15.02 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Кярбери в Таллинне загорелась кухня в квартире на шестом этаже многоквартирного дома, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. 

Скорая помощь доставила эвакуированную в ходе ликвидации пожара женщину в больницу на осмотр. Из квартиры спасли также двух кошек и собаку. Пожар ликвидировали к 15.41. Причины пожара выясняются.

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