Пожарные спасли из загоревшейся квартиры женщину с домашними животными

В 15.02 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Кярбери в Таллинне загорелась кухня в квартире на шестом этаже многоквартирного дома, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Скорая помощь доставила эвакуированную в ходе ликвидации пожара женщину в больницу на осмотр. Из квартиры спасли также двух кошек и собаку. Пожар ликвидировали к 15.41. Причины пожара выясняются.