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Советы МОК о подготовке к Олимпиаде рассердили спортсменов

President of the International Olympic Committee Thomas Bach delivers a speech during the closing ceremony of the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games at the Pyeongchang Stadium on February 25, 2018. / AFP PHOTO / Jonathan NACKSTRAND

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Международный олимпийский комитет посоветовал спортсменам продолжать подготовку к Олимпиаде в Токио, но такие советы только разозлили спортсменов, передает Postimees.

Чемпионка Рио в прыжкам с шестом, гречанка Катерина Стефаниди заявила, что МОК желает всем только зла, раз призывает рисковать собой, родственниками и здоровьем общества. Чемпионка мира в семиборье, англичанка Катарина Джонсон-Томпсон заметила, что если МОК желает, чтобы спортсмены тренировались, то правительства предпочитают карантины: "Я чувствую, что на нас, спортсменов, оказывается давление, чтобы мы продолжали тренироваться, но это невозможно."

Олимпиада в Токио должна стартовать 24 июля, однако многие спортсмены и правительства просят перенести Игры. В ответ на это президент МОК Томас Бах и правительство Японии утверждают, что ОИ-2020 пройдут в срок и со зрителями.

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