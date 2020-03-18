Советы МОК о подготовке к Олимпиаде рассердили спортсменов

Международный олимпийский комитет посоветовал спортсменам продолжать подготовку к Олимпиаде в Токио, но такие советы только разозлили спортсменов, передает Postimees.
Чемпионка Рио в прыжкам с шестом, гречанка Катерина Стефаниди заявила, что МОК желает всем только зла, раз призывает рисковать собой, родственниками и здоровьем общества. Чемпионка мира в семиборье, англичанка Катарина Джонсон-Томпсон заметила, что если МОК желает, чтобы спортсмены тренировались, то правительства предпочитают карантины: "Я чувствую, что на нас, спортсменов, оказывается давление, чтобы мы продолжали тренироваться, но это невозможно."
Олимпиада в Токио должна стартовать 24 июля, однако многие спортсмены и правительства просят перенести Игры. В ответ на это президент МОК Томас Бах и правительство Японии утверждают, что ОИ-2020 пройдут в срок и со зрителями.