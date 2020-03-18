Коронавирус был обнаружен у полицейского

«В ночь на 17 марта у полицейского, выполнявшего конторскую работу в Юго-восточном отделении, поднялась температура, поэтому он незамедлительно обратился к медикам. Сданные во вторник утром анализы на коронавирус вечером этого же дня подтвердили, что наш коллега заражен», - передает руководитель Юго-восточного отделения Тамар Тамм. Он отметил, что с похожими на простуду симптомами домой отправлены еще три сотрудника Выруского отделения полиции, при первой возможности и они сдадут анализы.

Тамм сказал, что сразу после получения результатов анализа в Выруское отделение полиции заказали полную дезинфекцию помещений. К утра все работы были завершены и люди вновь могут для проведения безотлагательных процедур посещать отделение полиции.

Он также добавил, что для предотвращения распространения вируса работать домой отправили всех сотрудников, работа которых это позволяет. «Коллег, которые продолжают выполнять обычную работу, попросили следить за своим здоровьем и при повышении температуры, появлении кашля или прочих симптомов вируса, сразу проконсультироваться с семейным врачом и избегать контактов с другими людьми», - сказал он.