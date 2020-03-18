В Эстонии появилась платная услуга продления рецептов через интернет

Из-за реорганизации работы системы здравоохранения в условиях чрезвычайного положения дозвониться до семейного врача может быть очень сложно. Если проблема заключается в том, что пациенту необходимо продлить рецепт, теперь это можно сделать через интернет, минуя своего семейного врача, передает Rus.ERR.
О продлении рецептов в системе MinuDoc, с которой сотрудничают многие семейные врачи в Эстонии, рассказал в среду семейный врач Сергей Саади в утренней передаче "Великолепная четверка" на радиостанции Радио 4.
По его словам, для входа в систему можно воспользоваться как обычным компьютером, так и специальными киосками или стендами, которые к настоящему моменту установлены в 19 аптеках по всей Эстонии.
Для аутентификации человека при входе в MinuDoc подходят ID-карта, Smart-ID и Mobiil-ID.