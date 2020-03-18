В Эстонии появилась платная услуга продления рецептов через интернет

Из-за реорганизации работы системы здравоохранения в условиях чрезвычайного положения дозвониться до семейного врача может быть очень сложно. Если проблема заключается в том, что пациенту необходимо продлить рецепт, теперь это можно сделать через интернет, минуя своего семейного врача, передает Rus.ERR.