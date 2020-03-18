Департамент полиции и погранохраны благодарит жителей островов за понимание

Руководитель кризисного штаба Ляэнеской префектуры Максим Корзин отметил, что ограничение на передвижение для людей - это новая ситуация. «Спасибо всем, кто относится с пониманием к сложившейся ситуации, консультируется и смог подстроиться к введенным ограничениям. Больше всего полицейским задают вопросы, которые касаются ежедневных действий, например, разрешено ли поехать к врачу или на похороны. Сейчас ситуация такова, что многие люди должны были изменить свои планы из-за введенных ограничений на передвижение», - сказал Корзин.

В среднем на линиях паромов Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа 10-20 автомобилей, на линии Вормси пассажиров еще меньше. Корзин подчеркнул: если у вас есть разрешение на перемещение между островами западной Эстонии и материком, просим приезжать в порт заранее. «Полиция проверяет в порту людей, и это, естественно, занимает время. Если вы приедете в порт в последнюю секунду, то можете опоздать на паром», - предупредил Корзин.