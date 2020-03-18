У звезды НБА выявлен коронавирус

Как пишет инсайдер The Athletic NBA Шэмс Чарания, у игрока не было никаких симптомов заболевания.

«Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание», – сказал Дюрэнт. Ранее стало известно, что положительные тесты на коронавирус у четырех игроков «Нетс».

31-летний Дюрэнт пропускал этот сезон из-за разрыва ахилла.