Ср, 18.03.2020
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У звезды НБА выявлен коронавирус

Kevin Durant.

ФОТО: Kyle Terada / USA TODAY Sports

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что его тест на коронавирус оказался положительным.

Как пишет инсайдер The Athletic NBA Шэмс Чарания, у игрока не было никаких симптомов заболевания.

«Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание», – сказал Дюрэнт. Ранее стало известно, что положительные тесты на коронавирус у четырех игроков «Нетс».

31-летний Дюрэнт пропускал этот сезон из-за разрыва ахилла.

В минувшую среду НБА объявила о приостановке сезона после обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройта» Кристиана Вуда.

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