Блог ⟩ Коронавирус в Эстонии: Департамент здоровья комментирует ситуацию в стране

Сегодня, 18 марта, в 12 часов состоится пресс-конференция, в рамках которой представители Департамента здоровья, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства образования и науки дадут обзор ситуации в Эстонии и ответят на вопросы. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.