И на природе следует остерегаться передачи инфекции

«В последнее время походные тропы в государственном лесу пользуются большой популярностью. Несомненно, прогулки на природе – это отличный способ позаботиться о здоровье на свежем воздухе и укрепить иммунную систему. Однако, с целью препятствия распространению коронавируса, стоит помнить, что при передвижении по тропам нужно поддерживать дистанцию с другими людьми и двигаться в соответствии с указателями, чтобы уменьшить количество людей, идущих навстречу», – сказала заведующая отделом рекреации RMK Марге Раммо.

У RMK есть сотни природных объектов для посещения, поэтому в государственном лесу хватит места для всех, нужно лишь немного распределить посещаемость. Для снижения концентрации большого количества людей на одной территории и сопутствующей этому опасности заражения, нужно избегать посещения самых популярных объектов, например, таких, как Вируское болото и парк Кейла-Йоа, открывая для себя менее известные тропы. Посещаемость наиболее популярных походных троп имеет смысл снизить еще и потому, что это нагружает окружающую среду, связанную с конкретным объектом. Информацию о самых посещаемых тропах можно найти на сайте Loodusega koos.

«Если на стоянке рядом с туристической тропой припарковано более десяти автомобилей, то стоит поехать дальше и найти с помощью приложения или домашней страницы RMK Loodusega koos следующий, менее посещаемый объект. Хотя посетительские центры RMK закрыты для клиентов, за советами по теме отдыха в лесу можно обратиться к нашим менеджерам по информации в каждом посетительском центре – смотрите контакты здесь - или по общему адресу электронной почты loodusegakoos@rmk.ee», – поделилась Марге Раммо рекомендациями о различных возможностях отдыха в лесу.