Цена нефти стремится к 20 долларам за баррель

Цена нефти Brent потеряла 2,5% и опустилась до $27,93 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Это минимальное значение с января 2016 года.

Стоимость нефти марки WTI снижается на 3,93% — до $25,93.

От более сильного падения цены на нефть удерживает информация о том, что целый ряд стран, в том числе США и Китай, решили увеличить запасы сырья в свои стратегические резервы, отметили аналитики.

Котировки нефти начали падать после разрыва сделки ОПЕК+ по сокращению производства сырья и последовавшего за ним снижения отпускных цен со стороны крупнейших экспортеров, в первую очередь Саудовской Аравии.

Техническое совещание участников сделки ОПЕК+, запланированное на среду, 18 марта, в Вене, было отменено. Договоренности о сокращении добычи сырья между странами ОПЕК и государствами, не входящими в организацию, действуют до конца марта.

Что ждет рынок нефти?

Вероятно, цены на нефть продолжат оставаться под давлением в марте и апреле 2020 года на фоне шока со стороны спроса из-за распространения коронавируса и роста предложения после окончания действия сделки ОПЕК+, рассказали эксперты ВТБ. При сохранении низких цен на нефть на уровне $30-35 за баррель сланцевая добыча нефти в США должна отреагировать снижением производства через шесть-девять месяцев.

Добыча сланцевых производителей к концу 2020 года может снизиться на 0,25-1,5 млн баррелей в сутки относительно уровня 2019 года. Во втором квартале запасы нефти будут расти и начнут снижение во втором полугодии, что должно отразиться в положительной динамике нефтяных котировок к концу года.

Учитывая отсутствие продления сделки ОПЕК+, а также снятие ограничений на производство нефти, рынок сырья может ожидать снижение цен, похожее на ситуацию в 2015 и 2016 годах, рассказал главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Цены на нефть останутся на пониженных уровнях в районе $35 за баррель в ближайшем будущем и начнут постепенное восстановление к середине текущего года, считает эксперт Julius Baer.

Аналитики Deutsche Bank снизили прогноз средней цены нефти Brent на второй и третий квартал с $53 до $25 за баррель. В четвертом квартале стоимость нефти марки Brent может вырасти до $35 за баррель, прогнозируют эксперты банка.

В Goldman Sachs ожидают снижения котировок нефти до $20 за баррель во втором квартале. Ранее эксперты прогнозировали среднюю цену нефти в апреле-июле на уровне $30 за баррель.