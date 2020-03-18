Салоны красоты между двух огней: закрываться или нет?

Салоны красоты – благоприятное место для распространения вирусов, поскольку там бывает много народу, техники по наращиванию ресниц соприкасаются и со слизистой оболочкой, а косметологи - с телесными жидкостями. «Все мы трогаем кожу клиента, - поясняет Кескюла. – Мы говорим с человеком, который не находится на расстоянии».

На поставщиков услуг часто оказывают давление и клиенты. Один специалист по ресницам из Старого Таллинна признается в закрытой группе, что не знают, как поступить дальше, и пишет: «Непосредственного запрета или приказа пока нигде не нашла и обстоятельства вынуждают работать дальше. Но пара клиентов уже написали, что ты ни за что дома не оставайся, я хотела бы и в карантине глядеть на себя в зеркало».

Невозможная работа на удаленке

Многие работницы сферы красоты добровольно остановили свой бизнес. На прошлой неделе парикмахер из Антсла Марика Антон делала прическу давнему клиенту, который выглядел совершенно здоровым, ни кашля, ни насморка. Два дня спустя она узнала, что у клиента обнаружили коронавирус.

Когда Антон услышала об этом, она закрыла свой салон и отменила все последующие работы. Помимо своей безопасности и безопасности клиентов парикмахер исходила из того, что ее дочь находится на последних месяцах беременности, а у ее матери слабые легкие – т.е. обе они входят в группу риска.

«У моего мужа гарантированный доход, а у меня самой есть небольшой запас, - рассказала Антон. - В деревне можно прожить месяц и не умереть с голоду».

Один из старейших в Эстонии салонов, работающий в Тарту с 1989 года Ilutare по доброй воле закрылся позавчера. Временно остались без работы 11 человек, в том числе женщина, воспитывающая ребенка в одиночку, которая платит кредит за квартиру.

Но страх и тревога, которые на прошлой неделе были видны в глазах работниц, когда кто-то кашлял в салоне, по словам собственника и бухгалтера Ilutare Карин Керт, не оставили другой возможности. «Удаленно мы работать не можем, обслуживать на расстоянии пары метров тоже – мы все-таки с клиентом на расстоянии вытянутой руки», - пояснила она.

Поскольку государственного принуждения закрыть салоны нет, Керт сомневается, что это даст им возможность получить от государства через Кассу по безработице хоть какую-то компенсацию.

Одна из самых известных в Эстонии преподавателей по наращиванию ресниц Элена Эрнитс тоже добровольно прекратила свою деятельность. Член правления юридического бюро European Legal Office, представляющего ее интересы, Станислав Ваммус пояснил, что в нынешней ситуации необходимо мыслить широко, а не только думать о завтрашнем дне. «Если продолжать в том же духе и не прекратить деятельность, ущерб бизнесу будет больше, чем если временно его прекратить», - считает он.

В то же время Ваммус признался, что понимает, например, матерей-одиночек с маленькими детьми, кто экономически просто не может себе позволить не работать. «Это палка о двух концах», - сказал он.

Глава Союза косметологов Кескюла тоже признала, что те, кто добровольно – по соображениям безопасности или из чувства миссии – временно прекратил свою деятельность, понесут материальный ущерб, и она не знает, что будет дальше. Еще вчера у нее не было никакой информации, прислушаются ли правительства и кризисная комиссия к проблемам тысяч поставщиков услуг красоты. «А если прислушаются, что будет дальше? – спрашивает Кескюла. – Есть ли у сферы красоты надежда на поддержку государства, если мы будем вынуждены прекратить свою деятельность на неопределенное время?»