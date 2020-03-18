Салоны красоты между двух огней: закрываться или нет?

- Салоны красоты - благоприятное место для распространения вирусов
- Многие салоны красоты добровольно приостановили работу
- Государство официально их не закрывает, поэтому многие работают дальше
В конце прошлой недели, когда стало ясно, что распространение коронавируса предотвратить уже не удалось, несколько салонов красоты и массажных салонов заработали еще интенсивнее. Они начали, например, кампанию бесплатного массажа и необходимости витамина D, которые якобы укрепляют иммунитет и сопротивляемость болезни. Эстонский союз косметологов не смог на это промолчать, пишет Postimees.
«Предложение бесплатной процедуры – всем известный и работающий маркетинговый прием, помогающий найти новых клиентов, - заявил Союз косметологов, - однако в данной ситуации это грубое нарушение правил, введенных Департаментом здравоохранения».
Мало того. В качестве следующего шага Союз косметологов отправил в понедельник кризисной комиссии обращение с просьбой закрыть в Эстонии в целях предотвращения распространения коронавируса все предприятия, предлагающие услуги красоты, в том числе массажные салоны.
Департамент здоровья ответил, что закрытие салонов красоты не в их компетенции, однако обещал передать предложение Союза косметологов кризисной комиссии.
Поскольку по-прежнему нет государственного приказа закрыть предприятия, предлагающие услуги красоты, они действуют по своему усмотрению. В закрытых группах в Facebook с конца прошлой недели можно найти ряд объявлений, в которых предлагают время на брови, ногти и ресницы до этой пятницы.
«Наши двери открыты, и мы ждем вас! Уверенность в себе – залог хорошего настроения, именно то, что нам сейчас нужно», - заявляет один из поставщиков услуги.
«Я совершенно как обычно продолжаю делать свою работу, - признается другая работница сферы красоты. – Следующие 2,5 недели относительно заполнены. Я не поддаюсь этому безумию».
Третья добавляет: «Я буду работать, пока возможно, в основном я одна на работе вместе с клиентом. Не вижу причин закрываться» (Поскольку речь идет о заявлениях из закрытых групп, автор не считает правильным публиковать имена).
Между двух огней
По словам побеседовавших с Postimees знатоков сферы красоты, к опасностям, связанным с коронавирусом, отнеслись особенно равнодушно, даже высокомерно русскоязычные работницы сферы услуг, которые практически вообще не в курсе той информации, что передает в эстонском информационном пространстве.
Ситуацию, в которой нет четкого государственного решения, закрываться или нет, подытоживает заявление салона красоты Milagros Beauty на прошлой неделе: «Хотя часть работниц решила остаться дома из-за безопасности и закрытия школа и детских садов, салон открыт и работа будет продолжаться, пока не будет распоряжения города или правительства о закрытии».
Косметолог Рагне Реймунд, заявившая в конце прошлой недели, что сделает в своей деятельности минимум недельную паузу, спросила у коллег, которые остались работать: «Какой толк от закрытия государственных границ, если вы сами по-прежнему передвигаетесь внутри страны? Если вы сами так уверены в своей супериммунной системе, то весьма вероятно вы передадите вирус тем, у кого она слабее» (Ее телефон вчера не отвечал).
Эстонский союз косметологов, который в целях здоровья работников сферы красоты и их клиентов стал бороться за обязательное временное закрытие салонов красоты, по словам председателя союза Пирет Кескюла, оказался между двух огней. Часть поставщиков услуг, по ее словам, ждет не дождется, когда кризисная комиссия примет в отношении них свое решение, другие не могут сдержать свое недовольство, поскольку решение о закрытии салонов поставит их перед вопросом: кто будет платить по их счетам и оплачивать аренду?
Салоны красоты – благоприятное место для распространения вирусов, поскольку там бывает много народу, техники по наращиванию ресниц соприкасаются и со слизистой оболочкой, а косметологи - с телесными жидкостями. «Все мы трогаем кожу клиента, - поясняет Кескюла. – Мы говорим с человеком, который не находится на расстоянии».
На поставщиков услуг часто оказывают давление и клиенты. Один специалист по ресницам из Старого Таллинна признается в закрытой группе, что не знают, как поступить дальше, и пишет: «Непосредственного запрета или приказа пока нигде не нашла и обстоятельства вынуждают работать дальше. Но пара клиентов уже написали, что ты ни за что дома не оставайся, я хотела бы и в карантине глядеть на себя в зеркало».
Невозможная работа на удаленке
Многие работницы сферы красоты добровольно остановили свой бизнес. На прошлой неделе парикмахер из Антсла Марика Антон делала прическу давнему клиенту, который выглядел совершенно здоровым, ни кашля, ни насморка. Два дня спустя она узнала, что у клиента обнаружили коронавирус.
Когда Антон услышала об этом, она закрыла свой салон и отменила все последующие работы. Помимо своей безопасности и безопасности клиентов парикмахер исходила из того, что ее дочь находится на последних месяцах беременности, а у ее матери слабые легкие – т.е. обе они входят в группу риска.
«У моего мужа гарантированный доход, а у меня самой есть небольшой запас, - рассказала Антон. - В деревне можно прожить месяц и не умереть с голоду».
Один из старейших в Эстонии салонов, работающий в Тарту с 1989 года Ilutare по доброй воле закрылся позавчера. Временно остались без работы 11 человек, в том числе женщина, воспитывающая ребенка в одиночку, которая платит кредит за квартиру.
Но страх и тревога, которые на прошлой неделе были видны в глазах работниц, когда кто-то кашлял в салоне, по словам собственника и бухгалтера Ilutare Карин Керт, не оставили другой возможности. «Удаленно мы работать не можем, обслуживать на расстоянии пары метров тоже – мы все-таки с клиентом на расстоянии вытянутой руки», - пояснила она.
Поскольку государственного принуждения закрыть салоны нет, Керт сомневается, что это даст им возможность получить от государства через Кассу по безработице хоть какую-то компенсацию.
Одна из самых известных в Эстонии преподавателей по наращиванию ресниц Элена Эрнитс тоже добровольно прекратила свою деятельность. Член правления юридического бюро European Legal Office, представляющего ее интересы, Станислав Ваммус пояснил, что в нынешней ситуации необходимо мыслить широко, а не только думать о завтрашнем дне. «Если продолжать в том же духе и не прекратить деятельность, ущерб бизнесу будет больше, чем если временно его прекратить», - считает он.
В то же время Ваммус признался, что понимает, например, матерей-одиночек с маленькими детьми, кто экономически просто не может себе позволить не работать. «Это палка о двух концах», - сказал он.
Глава Союза косметологов Кескюла тоже признала, что те, кто добровольно – по соображениям безопасности или из чувства миссии – временно прекратил свою деятельность, понесут материальный ущерб, и она не знает, что будет дальше. Еще вчера у нее не было никакой информации, прислушаются ли правительства и кризисная комиссия к проблемам тысяч поставщиков услуг красоты. «А если прислушаются, что будет дальше? – спрашивает Кескюла. – Есть ли у сферы красоты надежда на поддержку государства, если мы будем вынуждены прекратить свою деятельность на неопределенное время?»
Ответ Госканцелярии поставщикам услуг красоты
Оказание услуг красоты не запрещено. Здесь поставщику услуги и потребителю необходимо самому взвесить риски и убедиться, что при продолжении оказания услуги и работник, и клиент будут здоровы. Также крайне важно соблюдать более жесткие требования гигиены и носить средства индивидуальной защиты (одноразовые перчатки, маски, использовать салфетки, полотенца и т.д.) На сегодняшний день несколько салонов красоты прекратили свою деятельность в чрезвычайном порядке, чтобы защитить своих работников и клиентов. Те, кто продолжают свою деятельность, должны придерживаться рекомендацией Департамента здравоохранения относительно того, как держать поверхности чистыми.