Таллиннская центральная библиотека предлагает бесплатный доступ к электронным книгам

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что воспользоваться интернет-библиотекой ELLU могут все читатели Таллиннской центральной библиотеки. «Мы хотим внести свой вклад, чтобы в это непростое время жители Эстонии могли получить больше положительных эмоций. Сейчас многие вынуждены оставаться дома, это прекрасная возможность посвятить время чтению, – сказал Белобровцев. – В интернет-библиотеке ELLU представлен выбор литературы разных авторов».

В каталоге книги не только на эстонском, но и на русском, и английском языках. Книги можно выбирать по темам, авторам или, открыв раздел Kõik raamatud в разделе keel выбрать нужный язык и ознакомиться со списком предложенных книг. На русском представлена не только классика литературы, например, «Герой нашего времени» Лермонтова или «Мастер и Маргарита» Булгакова, но и книги для детей, кулинарные книги и биографии.

Таллиннская центральная библиотека в связи с действием в стране чрезвычайного положения увеличила количество лицензий, чтобы удовлетворить возросший спрос. Для всех книг открыт предпросмотр, чтобы составить представление о книге до того, как заказать ее. Сайт приспособлен и для слабовидящих. Дополнительная информация на сайте.