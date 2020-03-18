Союз турфирм: сейчас никто не может вернуть деньги за отмененные рейсы

Соответствующее письмо организация эстонских турфирм направила премьер-министру Юри Ратасу как главе объявленного в Эстонии чрезвычайного положения.

"Это не вернет потребителям деньги. Обязательства предпринимателей перед потребителями необходимо смягчить, а возврат предоплат означал бы полный крах всего сектора", - говорится в письме.

В Союзе турфирм отмечают, что его представители в последнее время контактировали как с Еврокомиссией, так и аналогичными организациями в ряде членов ЕС по поводу выполнения договоров о пакетных турпоездках.