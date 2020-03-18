Ср, 18.03.2020
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Союз турфирм: сейчас никто не может вернуть деньги за отмененные рейсы

Азиатские туристы в Старом городе.

ФОТО: Tairo Lutter

По оценке Союза туристических фирм, если в сложившейся из-за эпидемии коронавируса ситуации оставить потребителям право на возврат предоплаты за отмененную поездку, то это приведет к полному коллапсу хозяйственной деятельности туристических фирм, пишет Rus.ERR.

Соответствующее письмо организация эстонских турфирм направила премьер-министру Юри Ратасу как главе объявленного в Эстонии чрезвычайного положения.

"Это не вернет потребителям деньги. Обязательства предпринимателей перед потребителями необходимо смягчить, а возврат предоплат означал бы полный крах всего сектора", - говорится в письме.

В Союзе турфирм отмечают, что его представители в последнее время контактировали как с Еврокомиссией, так и аналогичными организациями в ряде членов ЕС по поводу выполнения договоров о пакетных турпоездках.

В Союзе турфирм полагают, что объявленное чрезвычайное положение и ч. 3 ст. 103 Закона об обязательственном праве (простительность нарушения из-за обстоятельств непреодолимой силы) дают хорошую возможность заменить прекращение договоров и возврат предоплаты временной приостановкой договоров и отсрочкой их исполнения на период после окончания чрезвычайного положения.

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