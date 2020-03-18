На эстонской границе полиция применила новую тактику

Полиция значительно ускорила пересечение границы транспортными средствами в Икла.
Если вчера утром границу можно было пересекать по двум полосам, а днем по трем полосам, то уже вечером пересечение границы шло по пяти полосам.
"Чтобы ускорить пересечение границы, мы создали новые рабочие места, задействовали дополнительный персонал и подняли эффективность проверки данных", - сказал Ляэнеской префект Кайдо Кыплас.
По словам Кыпласа, больше машин въезжает в Эстонию после обеда. "Мы постоянно следим за ситуацией и реагируем в соответствии с необходимостью. Сейчас у нас очереди на границе нет и мы прилагаем усилия, чтобы так и оставалось", - добавил Кайдо Кыплас.
С информацией, касающейся пересечения границы и другим связанным с чрезвычайным положением темам, можно ознакомиться на сайте полиции, который постоянно обновляется.