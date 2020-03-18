На эстонской границе полиция применила новую тактику

Если вчера утром границу можно было пересекать по двум полосам, а днем по трем полосам, то уже вечером пересечение границы шло по пяти полосам.

"Чтобы ускорить пересечение границы, мы создали новые рабочие места, задействовали дополнительный персонал и подняли эффективность проверки данных", - сказал Ляэнеской префект Кайдо Кыплас.

По словам Кыпласа, больше машин въезжает в Эстонию после обеда. "Мы постоянно следим за ситуацией и реагируем в соответствии с необходимостью. Сейчас у нас очереди на границе нет и мы прилагаем усилия, чтобы так и оставалось", - добавил Кайдо Кыплас.