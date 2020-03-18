Застрявшей на Тенерифе семье из Латвии пришлось заплатить за полет 3650 евро

Уже сейчас ясно, что без решения Кабмина этот процесс не произойдет. Премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что ждет от министра сообщения конкретных предложений. На следующий день после данных обещаний обратный ход включил и сам Линкайтс.

Однако это необдуманное обещание параллельно с действиями турфирм, организующих «коммерческие репатриационные рейсы», вызвало растерянность, например, у застрявших на Тенерифе отдыхающих, которые поздним вечером во вторник были доставлены рейсом airBaltic в Ригу, что обошлось им в тысячи евро.

Деньги разделили турфирма Atlantic Travel и airBaltic, которые не раскрывают ни себестоимость полета, ни полученную прибыль.

Сомнительной показалась туристам и реклама airBaltic, что это был первый репатриационный рейс.

«Мы с перевозчиком обсудили тему репатриационных полетов, там есть юридические проблемы, ведь можно за этот проезд собрать любую плату, однако будут и оплаченные государством чартерные рейсы», - пообещал Линкайтс в понедельник в прямом эфире общественного латвийского телевидения.

На то, что никакого окончательного решения еще не принято, газете Diena указал премьер:

«Министерство сообщения оценивает юридические и финансовые аспекты. Ожидаю конкретных предложений министра сообщения».

Однако в ситуацию между политическим популизмом и желанием частных турфирм заработать на кризисе и панике попали минимум 145 застрявших на Тенерифе отдыхающих из Латвии, которые вместо репатриационного рейса получили счеты в тысячи евро за возвращение особым рейсом airBaltic.

Путанице способствовала реклама airBaltic - авиакомпания в соцсетях и в общении со СМИ громко называла рейс из Тенерифе "первым репатриационным полетом".

Так как за несколько часов до этого Линкайтс пообещал, что такие рейсы оплатит государство, застрявшие на Тенерифе начали сомневаться, насколько обоснованно турфирма Atlantic Travel, организовавшая рейс, собрала с них большие деньги за билеты.

Предприниматель Янис за семь билетов для своей семьи заплатил 3650 евро. И для взрослых, и для детей билет стоил 600 евро, для младенца - 50.

«Пришлось брать в долг в фирме, с кредитного счета и у друзей», - признался Янис.