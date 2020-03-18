Возможностей вернуться в Эстонию все меньше с каждой минутой: МИД обратился к путешественникам

Континентальная Европа:

Сегодня вечером в экстренном порядке из порта Засниц (Германия) в 23.55 для граждан и постоянных жителей Эстонии отправится судно Tallink Romantika. Судно прибудет в Ригу завтра вечером в 23.55 по местному времени и оттуда будет разрешено направиться в Эстонию. Забронируй билет: https://www.tallink.ee/vali-reis

МИД просит учесть, что для того, чтобы попасть на остров Рюген, где находится порт Засниц, надо будет пройти дополнительный полицейский контроль из-за введенных ограничений. Учитывая время выезда судна Tallink, местные власти рекомендуют не отправляться на остров до послеобеденного времени сегодняшнего дня (18.03), но, с другой стороны, следует также запастись достаточным временем для прохождения контроля, чтобы успеть на судно. Власти Германии подтвердили, что жители Эстонии будут допущены на остров после прохождения полицейского контроля.

Тенерифе:

На Тенерифе введены ограничения по передвижению, полеты отменяются. Всех туристов из Эстонии, пребывающих на Тенерифе, которые еще не нашли вариант в экстренном порядке вернуться домой, просят немедленно связаться с турбюро, чтобы найти возможность вылететь в Эстонию, или же следует быть готовым остаться на острове на более длительный срок.

Туроператор Wris предлагает специальный рейс из южного аэропорта Тенерифе 19 марта (время вылета уточнится в течение сегодняшнего дня) – рейс состоится, если на него зарегистрируется по меньшей мере 90 человек.

Для регистрации/получения счета МИД просит написать письмо по адресу helina@wris.ee, в котором следует указать имена всех путешественников и один контактный номер на семью.

Если на рейс не зарегистрируется по меньшей мере 90 человек, то деньги будут переведены вам обратно.

Египет

Начиная с 19 марта Египет обещал закрыть свое воздушное пространство. Просим всех, кто ещё на нашёл возможности в экстренном порядке вернуться домой, связаться со своим туроператором (из фирм Эстонии, например, Novatours или Estravel), чтобы получить возможность вылететь в Эстонию.