Возможностей вернуться в Эстонию все меньше с каждой минутой: МИД обратился к путешественникам

Сегодня у жителей Эстонии несколько возможностей в экстренном порядке вернуться в Эстонию. МИД призывает действовать немедленно, так как ситуация быстро меняется и с каждой минутой все меньше возможностей вернуться в Эстонию.
Континентальная Европа:
Сегодня вечером в экстренном порядке из порта Засниц (Германия) в 23.55 для граждан и постоянных жителей Эстонии отправится судно Tallink Romantika. Судно прибудет в Ригу завтра вечером в 23.55 по местному времени и оттуда будет разрешено направиться в Эстонию. Забронируй билет: https://www.tallink.ee/vali-reis
МИД просит учесть, что для того, чтобы попасть на остров Рюген, где находится порт Засниц, надо будет пройти дополнительный полицейский контроль из-за введенных ограничений. Учитывая время выезда судна Tallink, местные власти рекомендуют не отправляться на остров до послеобеденного времени сегодняшнего дня (18.03), но, с другой стороны, следует также запастись достаточным временем для прохождения контроля, чтобы успеть на судно. Власти Германии подтвердили, что жители Эстонии будут допущены на остров после прохождения полицейского контроля.
Тенерифе:
На Тенерифе введены ограничения по передвижению, полеты отменяются. Всех туристов из Эстонии, пребывающих на Тенерифе, которые еще не нашли вариант в экстренном порядке вернуться домой, просят немедленно связаться с турбюро, чтобы найти возможность вылететь в Эстонию, или же следует быть готовым остаться на острове на более длительный срок.
Туроператор Wris предлагает специальный рейс из южного аэропорта Тенерифе 19 марта (время вылета уточнится в течение сегодняшнего дня) – рейс состоится, если на него зарегистрируется по меньшей мере 90 человек.
Для регистрации/получения счета МИД просит написать письмо по адресу helina@wris.ee, в котором следует указать имена всех путешественников и один контактный номер на семью.
Если на рейс не зарегистрируется по меньшей мере 90 человек, то деньги будут переведены вам обратно.
Египет
Начиная с 19 марта Египет обещал закрыть свое воздушное пространство. Просим всех, кто ещё на нашёл возможности в экстренном порядке вернуться домой, связаться со своим туроператором (из фирм Эстонии, например, Novatours или Estravel), чтобы получить возможность вылететь в Эстонию.
В связи с постоянными введениями новых ограничений и остановкой транспортых связей просим всех пребывающих за границей жителей Эстонии при первой возможности вернуться домой или же быть готовыми пребывать в другой стране на протяжении более длительного периода. Если вы за границей и не можете найти возможности вернуться в Эстонию, то дайте о себе знать по адресу konsul@mfa.ee или позвоните +372 5301 9999 (24h). Пожалуйста, укажите свои личные данные, страну, где вы пребываете и описание проблемы.