Айвар Кокк: следует отказаться от повышения зарплат чиновникам высшего ранга

По словам председателя Финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Кокка, в нынешней кризисной ситуации следует пересмотреть расходы госсектора. К примеру, можно было бы не повышать зарплаты высшим должностным лицам.
«Мы только начинаем ощущать влияние коронавируса на экономическую среду. Многие предприятия сворачивают деятельность, работники берут вынужденный отпуск. В худшем случае речь может идти о потере рабочего места. Сопутствующие экономическому кризису риски ощущает на себе все общество. Именно сейчас госсектор мог бы проявить солидарность и пересмотреть расходы», - сказал Кокк.
По словам политика, отчасти может помощь сокращение расходов на заработную плату. «Символичным шагом был бы отказ от повышения зарплат чиновников высшего ранга с 1 апреля. Также в этом году не помешает отказаться от выплат премий и доплат в министерствах», - считает Кокк.
По словам Кокка, упомянутые ранее шаги являются знаковыми, хотя существенной экономии они не принесут. «Для достижения более существенной экономии следует рассмотреть временное приостановление выплат во вторую пенсионную ступень. У государства не так и много статей расходов, которые можно временно сократить. В случае прекращения выплат во вторую пенсионную ступень государство сэкономит от 30 до 40 млн евро в месяц. С помощью этих денег можно будет поддержать предпринимательский сектор. Главная задача — как можно быстрее выбраться из кризиса. В то же время данный шаг приведет к краткосрочному и небольшому увеличению дохода жителей страны. Разумеется, люди должны принимать решение добровольно», - сказал он.
Также Кокк заявил, что в отличие от мнения многих политиков приостановка выплат во вторую пенсионную ступень никак не противоречит планам правительства взять кредит для выхода из кризисной ситуации. «По моей оценке, один вариант не исключает другого. В кризисной ситуации следует пересмотреть расходы. Освободившиеся в результате экономии деньги надо использовать для преодоления кризисной ситуации», - подытожил он.