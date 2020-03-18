Айвар Кокк: следует отказаться от повышения зарплат чиновникам высшего ранга

«Мы только начинаем ощущать влияние коронавируса на экономическую среду. Многие предприятия сворачивают деятельность, работники берут вынужденный отпуск. В худшем случае речь может идти о потере рабочего места. Сопутствующие экономическому кризису риски ощущает на себе все общество. Именно сейчас госсектор мог бы проявить солидарность и пересмотреть расходы», - сказал Кокк.

По словам политика, отчасти может помощь сокращение расходов на заработную плату. «Символичным шагом был бы отказ от повышения зарплат чиновников высшего ранга с 1 апреля. Также в этом году не помешает отказаться от выплат премий и доплат в министерствах», - считает Кокк.

По словам Кокка, упомянутые ранее шаги являются знаковыми, хотя существенной экономии они не принесут. «Для достижения более существенной экономии следует рассмотреть временное приостановление выплат во вторую пенсионную ступень. У государства не так и много статей расходов, которые можно временно сократить. В случае прекращения выплат во вторую пенсионную ступень государство сэкономит от 30 до 40 млн евро в месяц. С помощью этих денег можно будет поддержать предпринимательский сектор. Главная задача — как можно быстрее выбраться из кризиса. В то же время данный шаг приведет к краткосрочному и небольшому увеличению дохода жителей страны. Разумеется, люди должны принимать решение добровольно», - сказал он.