Прогноз: без карантина в Германии за пару месяцев заболеют 10 миллионов человек

«Если мы проигнорируем ограничения, через два-три месяца будут заражены десять миллионов человек», - сказал Вилер журналистам в Берлине.

Медицинские учреждения не могут справиться с таким количеством пациентов одновременно, предупредил он.

Вилер отметил, что пандемии всегда распространяются волнами, что может привести к тому, что пандемия продлится до двух лет.

В марте правительство Германии вместе с федеральными землями составило список учреждений, которые будут закрыты во время вспышки. К ним относятся бары, клубы, танцевальные и пивные залы, ярмарки, выставки, кинотеатры, зоопарки и парки аттракционов, рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и многое другое.

Бордели, спортивные клубы, учебные заведения, церкви, мечети и синагоги также закрыты.