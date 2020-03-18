Прогноз: без карантина в Германии за пару месяцев заболеют 10 миллионов человек

Лотар Вилер, глава Института имени Роберта Коха - федерального института Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней (RKI) сообщил, что если игнорировать ограничения, наложенную на общественную жизнь, то в течение двух-трех месяцев в Германии заразятся коронавирусом 10 миллионов человек
«Если мы проигнорируем ограничения, через два-три месяца будут заражены десять миллионов человек», - сказал Вилер журналистам в Берлине.
Медицинские учреждения не могут справиться с таким количеством пациентов одновременно, предупредил он.
Вилер отметил, что пандемии всегда распространяются волнами, что может привести к тому, что пандемия продлится до двух лет.
В марте правительство Германии вместе с федеральными землями составило список учреждений, которые будут закрыты во время вспышки. К ним относятся бары, клубы, танцевальные и пивные залы, ярмарки, выставки, кинотеатры, зоопарки и парки аттракционов, рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и многое другое.
Бордели, спортивные клубы, учебные заведения, церкви, мечети и синагоги также закрыты.
Открыты продуктовые магазины, аптеки, автозаправочные станции, банки, почтовые отделения, парикмахерские и зоомагазины. Все магазины могут быть открыты и по воскресеньям. Точки общепита может быть открыт с 6 утра до 6 вечера.