Простой способ, как преодолеть стресс от пребывания в четырех стенах

Спортивная пауза - прыжки и бег по квартире - для большинства это способ снять напряжение номер один, пишет domino.com. Но, к сожалению, это не приносит много пользы, равно как и не доставляет удовольствие соседям из квартиры под вами. Тем не менее, стресс должен как-то быть преодолен.

На помощь придет медитация. Это не очередная дань моде - это действительно полезно. Отвлекитесь на три минуты от своей напряженной работы и наденьте наушники. Выберите для себя успокаивающую музыку, например, классическую мелодию или просто шум прибоя, и сядьте на пол в уголке. Закройте глаза и начните спокойно думать о том, в каком порядке вы будете выполнять свои обязанности. На корректировку повестки дня уходит всего три минуты, а напряженность заметно снижается.