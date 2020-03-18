Эстонка в Париже: слова президента и появление на улицах солдат заставили людей бежать из города

В субботу вечером она направилась в театр Théâtre du Nord-Ouest, где, пока в Эстонии до мая отменили все постановки, игрался шестичасовой спектакль по Шекспиру «Король Лир». Трийн часто ходит в театр, но в этот раз она была сильно удивлена.

Поскольку тучи над Парижем сгущаются все сильнее, певица Трийн Леллеп вчера в последний момент решила покинуть уже ставший родным город и вернуться в Эстонию. ФОТО: Ena Mets

По ее словам, обычно на спектакле в лучшем случае сидит несколько десятков человек, но в тот день очередь уходила за пределы входа и, похоже, все 80 мест в зале были распроданы. Эстонка от всего сердца радовалась вместе с седовласым директором театра, который продавал в кассе билеты, поскольку такого ажиотажа он давно не видел. Над театром темное облако под названием банкротство нависает уже несколько лет. «Теперь, когда гиганты закрыты, французская публика доберется и до приватных мест», - радовался директор.

В воскресенье утром, как и каждую неделю, уроженка Эстонии отправилась на рынок. Рынок был забит людьми, хотя о вирусе уже много говорили. Продавцы весело кричали: «Идите сюда, у меня здесь овощи без коронавируса!» и «Мои апельсины убил коронавирус!» Люди улыбались и смеялись, весело беседовали об овощах и фруктах. Но были и исключения.

«Покупавшая рядом со мной апельсины дама лет 60 в туфлях на высоком каблуке и с красной помадой опасалась, что рынки закроют - слухи ходят. «Но где мы будем покупать еду?» - спрашивала она. Домой Трийн шла мимо известного в Париже парка Бют-Шомон. Он был настолько забит людьми, что было некуда присесть, а расстояние между посетителями явно не всегда достигало метра. Но что-то казалось не таким, как раньше. «Наконец я поняла: все кафе и рестораны были закрыты», - рассказывает Леллеп.

Вечером она получила приглашение на праздник Corona99. Поскольку президент Франции Эмманюэль Макрон запретил все мероприятия с участие ста и более человек, известные своей строптивостью французы организовали мероприятия, на которые приглашали ровно 99 человек. «Сколько людей в итоге туда пришло, не знаю, поскольку сама я осталась дома. Читая новости в интернете, наткнулась на предупреждение итальянцев французам: мол, заканчивайте свое непослушание, это приведет вас к полному краху. Но это было только начало», - вспоминает она.

Общегосударственное укрощение

По словам Леллеп, ни она, ни кто-либо другой не могли даже представить, как Франция будет укрощать своих непослушных граждан. «В два часа ночи звякнул мой телефон, и - вот это чудо! - пришло сообщение от французского правительства. В нем говорилось, что с этого момента действует полный карантин, любой выход из дома запрещен, исключением являются люди, которые работают в жизненно важных секторах, например, полицейские и врачи», - рассказывает проживающая в Париже эстонка.