Эстонка в Париже: слова президента и появление на улицах солдат заставили людей бежать из города
Еще в конце прошлой недели жители Парижа относились к коронавирусу легкомысленно, даже шутливо, но теперь ситуация более чем серьезная — настолько, что все кто только может, пытаются сбежать из-под контроля людей в форме, пишет на портале Postimees проживающая в Париже эстонка Трийн Леллеп.
В субботу вечером она направилась в театр Théâtre du Nord-Ouest, где, пока в Эстонии до мая отменили все постановки, игрался шестичасовой спектакль по Шекспиру «Король Лир». Трийн часто ходит в театр, но в этот раз она была сильно удивлена.
По ее словам, обычно на спектакле в лучшем случае сидит несколько десятков человек, но в тот день очередь уходила за пределы входа и, похоже, все 80 мест в зале были распроданы. Эстонка от всего сердца радовалась вместе с седовласым директором театра, который продавал в кассе билеты, поскольку такого ажиотажа он давно не видел. Над театром темное облако под названием банкротство нависает уже несколько лет. «Теперь, когда гиганты закрыты, французская публика доберется и до приватных мест», - радовался директор.
В воскресенье утром, как и каждую неделю, уроженка Эстонии отправилась на рынок. Рынок был забит людьми, хотя о вирусе уже много говорили. Продавцы весело кричали: «Идите сюда, у меня здесь овощи без коронавируса!» и «Мои апельсины убил коронавирус!» Люди улыбались и смеялись, весело беседовали об овощах и фруктах. Но были и исключения.
«Покупавшая рядом со мной апельсины дама лет 60 в туфлях на высоком каблуке и с красной помадой опасалась, что рынки закроют - слухи ходят. «Но где мы будем покупать еду?» - спрашивала она. Домой Трийн шла мимо известного в Париже парка Бют-Шомон. Он был настолько забит людьми, что было некуда присесть, а расстояние между посетителями явно не всегда достигало метра. Но что-то казалось не таким, как раньше. «Наконец я поняла: все кафе и рестораны были закрыты», - рассказывает Леллеп.
Вечером она получила приглашение на праздник Corona99. Поскольку президент Франции Эмманюэль Макрон запретил все мероприятия с участие ста и более человек, известные своей строптивостью французы организовали мероприятия, на которые приглашали ровно 99 человек. «Сколько людей в итоге туда пришло, не знаю, поскольку сама я осталась дома. Читая новости в интернете, наткнулась на предупреждение итальянцев французам: мол, заканчивайте свое непослушание, это приведет вас к полному краху. Но это было только начало», - вспоминает она.
Общегосударственное укрощение
По словам Леллеп, ни она, ни кто-либо другой не могли даже представить, как Франция будет укрощать своих непослушных граждан. «В два часа ночи звякнул мой телефон, и - вот это чудо! - пришло сообщение от французского правительства. В нем говорилось, что с этого момента действует полный карантин, любой выход из дома запрещен, исключением являются люди, которые работают в жизненно важных секторах, например, полицейские и врачи», - рассказывает проживающая в Париже эстонка.
С тех пор нельзя выйти даже погулять, только в аптеку или в продуктовый магазин. «Чтобы это сделать, надо распечатать и заполнить справку, что я, Трийна Леллеп, идут в продуктовый магазин, а внизу написать "Париж" и поставить число, - рассказывает она. - Если выход из дома не обоснован, ждет штраф от полиции до 135 евро».
«Президент Макрон выступил с телевизионным обращением и патетически объявил, что Франция находится в состоянии войны и «Vive la France!». На улицы всей страны были мобилизованы 100 000 полицейских для контроля за соблюдением Закона о карантине. В интернете распространяются фотографии, - из-за ограничения на передвижение нельзя увидеть все своими глазами - что в южные районы Парижа уже введена армия, - описывает ситуацию в городе Леллеп. - По словам правительства, солдаты помогают транспортировать в больницы заболевших и следят за тем, чтобы люди оставались дома».
Начались побеги
По словам Леллеп, после этого жители Парижа начали сбегать, как крысы с тонущего корабля. На улицах можно было везде увидеть людей с чемоданами, вокзалы были заполнены желающими покинуть город. И ее подруга, пианистка Кристина, позвонила ей, чтобы попрощаться. «Конечно, я еду к родителям в провинцию, - сказала Кристина. - Я не останусь тут в капкане своей квартиры в 20 квадратных метров!»
Леллеп отправилась в ближайший к ее дому магазин, который из-за нехватки места в Париже в пять раз меньше типичного для Эстонии Selver с двумя кассами. Очередь уже была у дверей. «Людей было не так много, всего несколько десятков, просто всех сразу не пускали. Между людьми должен был быть минимум метр. В воздухе чувствовалась смена настроения».
По ее словам, сейчас многие жители Парижа уже носят маски или шарфы, прикрывающие рты и носы, и не разговаривают с другими людьми. «Не болтают о погоде, не смеются, ни на что не смотрят. Держат дистанцию. Кажется, что минимум часть французов утихомирили свои беспечность и веселье».
Но далеко не все смирились с карантином. По словам Леллеп, в так называемом рабочем квартале Парижа полицейские вынуждены приказным тоном объяснять людям, почему они должны оставаться дома. Одна женщина с дочерью, которая отказывалась идти домой, уже получила штраф.
Такое быстрое развитие ситуации в Париже заставило Леллеп поволноваться и поставило в понедельник вечером перед выбором: остаться запертой в квартире в Париже или отправиться на карантин в Эстонию. «От мысли остаться в Париже стало жутковато. Свою роль в этом сыграло и непослушание французов, которое приводит к непониманию, как долго продлится в Париже полная изоляция, - объясняет Леллеп. - И я стала быстро искать билеты на самолет».
В посольстве Эстонии ей сказали, что она еще успеет вернуться домой, но найти билеты оказалось не так просто. Прямых рейсов на Таллинн больше нет, в большинстве маршрутов с пересадками надо было ночевать в аэропорту, что могло привести к угрозе попасть в ловушку там.
В итоге выбор пал на сегодняшний рейс на Хельсинки с надеждой оттуда как-то добраться до дома.
«Добавляю доказательство: я, Трийн Леллеп, сейчас направляюсь в аэропорт. Прощай, Париж! Я отправляюсь в путь», - прокомментировала свой снимок эстонка.
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Трийн Леллеп — певица, живующая и работающая в Париже уже восемь лет.