Вирусолог обнаружил новые симптомы коронавируса

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung вирусолог заявил: "Мы обнаружили новые симптомы".

Стрик, возглавляющий Институт вирусологии при университетской клинике Бонна, сообщил: "Почти все зараженные, которых мы опросили, а это около двух третей, говорили о потере обоняния и вкусовых ощущений на несколько дней.

"Одна женщина не могла почувствовать запах полного подгузника своего ребенка. Другие не могли почувствовать запах своего шампуня, а еда становилась для них безвкусной", - рассказал эксперт. Впрочем, в какой именно момент появляются эти симптомы, неясно, говорится в статье.

Типичный пациент, заболевший Covid-19, имеет лишь мягкие симптомы, отметил Стрик. "К такому результату пришло и китайское исследование, проведенное в Шэньчжэне. В нем было установлено, что у 91% заболевших наблюдаются лишь слабые либо умеренные симптомы, с сухим кашлем и, возможно, повышенной температурой. В 30% случаев у наших зараженных возникала диарея. Это чаще, чем предполагалось ранее", - указал Стрик.

"Говоря об опасности возбудителя, эксперт отметил: "Новый возбудитель вовсе не так опасен, он даже менее опасен, чем Sars-1". Но особенность Sars-CoV-2 состоит в том, что он может передаваться из горла в горло и поэтому более заразный, передает издание.