СМИ узнали о возможной отмене конкурса «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) может уже 18 марта объявить об отмене конкурса эстрадной песни «Евровидение», который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) в мае, сообщает Израильская корпорация телерадиовещания (KAN) со ссылкой на неназванные источники.

В начале марта сообщалось, что нидерландская телерадиовещательная организация (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), выступающая одним из организаторов 65-го конкурса «Евровидение», рассматривает возможность смены его формата из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, по данным KAN, вариант проведения без зрителей оказался невозможным из-за жестких требований Министерства здравоохранения Нидерландов.

Организаторы «Евровидения-2020» пока не подтверждают информацию об отмене. Однако на странице конкурса в Twitter 17 марта было размещено сообщение, где, в частности, говорится, что ситуация с распространением COVID-19 постоянно меняется и организаторы должны это учитывать.