СМИ узнали о возможной отмене конкурса «Евровидения»

Ранее сообщалось о возможности смены формата конкурса, однако, по данным СМИ, его проведение без зрителей оказалось невозможны, передает РБК.
Европейский вещательный союз (EBU) может уже 18 марта объявить об отмене конкурса эстрадной песни «Евровидение», который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) в мае, сообщает Израильская корпорация телерадиовещания (KAN) со ссылкой на неназванные источники.
В начале марта сообщалось, что нидерландская телерадиовещательная организация (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), выступающая одним из организаторов 65-го конкурса «Евровидение», рассматривает возможность смены его формата из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, по данным KAN, вариант проведения без зрителей оказался невозможным из-за жестких требований Министерства здравоохранения Нидерландов.
Организаторы «Евровидения-2020» пока не подтверждают информацию об отмене. Однако на странице конкурса в Twitter 17 марта было размещено сообщение, где, в частности, говорится, что ситуация с распространением COVID-19 постоянно меняется и организаторы должны это учитывать.
Ранее в NPO заявили, что поддерживают тесный контакт с Нидерландским национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) и придерживаются его рекомендаций. По данным RIVM на 17 марта, в Нидерландах было выявлено 1705 новых случаев заражения, за последние сутки их число увеличилось на 292. В королевстве быстро растет число погибших, 6 марта RIVM сообщил о первой смерти больного COVID-19, к 17 марту погибло уже 43 человека, в том числе 19 за последние сутки.