Министр народонаселения обратилась к общественности

Жителям Эстонии рекомендуется проверить и обновить личные данные по адресу rahvastikuregister.ee. Также с 19 марта в регистре народонаселения будет предлагаться новая услуга, благодаря которой родители смогут зарегистрировать рождение ребенка, не выходя из дома.

Министр призвала максимально пользоваться электронными услугами. «Процедуры, которые можно отложить, например, подачу заявления на развод, которую приходится осуществлять вдвоем и в явочном порядке лучше перенести на более поздний срок. При регистрации брака и организации похорон проявляйте благоразумие и максимально ограничивайте число участников», - призвала министр. Те, кто едут на похороны, могут ходатайствовать о въездной визе в Эстонию.

Сольман подчеркнула необходимость по мере возможности избегать физического контакта и соблюдать дистанцию, дабы сберечь свое здоровье и здоровье близких.