В Таллинне запустят завод по производству асфальтобетонной смеси

Благоприятные погодные условия позволят запустить первый завод по производству летней асфальтобетонной смеси уже в четверг, 19 марта и ремонтные бригады Tallinna Teede AS приступят к ремонту городских улиц.
Программа и объем профилактических работ по ремонту дорог на текущий год будут утверждены к 1 мая. В первую очередь, до 15 мая, профилактический ремонт будет проведен на магистралях, а также дорогах и улицах, по которым проходят маршруты общественного транспорта.
На первом этапе дорожные работы проведут на Лаагна-теэ, Мустакиви-теэ, Нарвском шоссе, Смуули-теэ и Петербури-теэ.
В этом году, по состоянию на текущий момент, на профилактический ремонт из городского бюджета предусмотрено 8,4 млн евро, из которого в первом квартале на зимние работы по дорожному ремонту израсходовано 1,5 млн евро.