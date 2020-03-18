В Таллинне запустят завод по производству асфальтобетонной смеси

Программа и объем профилактических работ по ремонту дорог на текущий год будут утверждены к 1 мая. В первую очередь, до 15 мая, профилактический ремонт будет проведен на магистралях, а также дорогах и улицах, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

На первом этапе дорожные работы проведут на Лаагна-теэ, Мустакиви-теэ, Нарвском шоссе, Смуули-теэ и Петербури-теэ.