Картина дня: более 250 заболевших, обстановка на границе и проблемы путешественников

Чтобы остановить распространение коронавируса, огромное число государств закрыло свои границы. Туризм практически остановился. Те смельчаки, которые рискнули отправиться в путешествие до объявления чрезвычайного положения и начала блокировки передвижения по миру, или были вынуждены с боем прорываться на родину, или застряли за границей и взывают о помощи. Читать далее...

Салоны красоты между двух огней: закрываться или нет?

В конце прошлой недели, когда стало ясно, что распространение коронавируса предотвратить уже не удалось, несколько салонов красоты и массажных салонов заработали еще интенсивнее. Они начали, например, кампанию бесплатного массажа и необходимости витамина D, которые якобы укрепляют иммунитет и сопротивляемость болезни. Читать далее...

На эстонской границе полиция применила новую тактику

Полиция значительно ускорила пересечение границы транспортными средствами в Икла. Читать далее...

Блог 〉 Департамент здоровья: до сих пор выздоровел только один человек

Сегодня, 18 марта, в 12 часов состоялась пресс-конференция, в рамках которой представители Департамента здоровья, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства образования и науки дали обзор ситуации в Эстонии и ответили на вопросы. Rus.Postimees вел прямую трансляцию и блог. Читать далее...

Волонтеры Красного креста в Ида-Вирумаа теперь доставляют продукты на дом и помогают больнице