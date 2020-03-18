Министр финансов Японии: в Олимпиаде не будет смысла, если страны не отправят спортсменов

Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо заявил, что проведение Летних Олимпийских игр-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса под вопросом, передает Sports.ru.
«Даже если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, Олимпийские игры этим летом не будут иметь смысла, если другие страны не смогут отправить своих спортсменов.
Желательно провести Олимпиаду в условиях, когда все чувствуют себя в безопасности и счастливы. Но это не относится к тому, что может решить одна Япония», – цитирует Асо журналист CNN Уилл Рипли в твиттере.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 18 марта, в мире выявлено более 200 тысяч случаев заражения.