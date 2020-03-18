Министр финансов Японии: в Олимпиаде не будет смысла, если страны не отправят спортсменов

«Даже если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, Олимпийские игры этим летом не будут иметь смысла, если другие страны не смогут отправить своих спортсменов.

Желательно провести Олимпиаду в условиях, когда все чувствуют себя в безопасности и счастливы. Но это не относится к тому, что может решить одна Япония», – цитирует Асо журналист CNN Уилл Рипли в твиттере.