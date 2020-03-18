Важная информация для нуждающихся в помощи и вспомогательных средствах

По словам руководителя сферы обслуживания Invaru Кадри Тийдо, предприятие желает упростить во время чрезвычайного положения доступность вспомогательных средств, которые необходимы каждый день, а также защитить от распространяющегося сейчас коронавируса главную группу риска — пожилых и людей со слабым иммунитетом, которые и образуют основную массу посетителей центра.

«С сегодняшнего дня можно заказать на дом курьерскую доставку различных вспомогательных средств для помощи при недержании мочи и товары для ухода за кожей, что можно приобрести по государственной льготе — уже не нужно приходить в центр вспомогательных средств, и это, в свою очередь, снижает возможность распространения вируса», - говорит Тийдо. Она просит запастись временем и терпением для заказа, потому что в любом случае заказанные вспомогательные средства не помещаются в почтовые автоматы, а у курьеров есть очередь на доставку.

Заказ вспомогательных средств домой осуществляется по телефону или по электронной почте

По словам Тийдо, с сегодняшнего дня в центре вспомогательных средств можно заказать домой с курьером подгузники, простыни-подкладки, подгузники-трусы, катетеры, мочеприемники, одноразовые фартуки для еды, рукавицы для мытья, влажные салфетки, шапочки для мытья, а также товары для ухода за кожей.

Заказ можно сделать по телефону 605 4180 или же по э-почте: tellimus@invaru.ee. При заказе через электронную почту нужно обязательно указать данные заказчика, а также данные пользователя вспомогательных средств, если они различаются. Также необходимо как можно точнее описать товар и его количество.

Заказы доставляются из центра клиентам домой по всей Эстонии. За это добавляется плата за транспорт — 6 евро. Как отмечает Тийдо, по телефону можно получить дополнительную информацию о товарах и при необходимости вместе с работником обслуживания подобрать нуждающемуся в помощи подходящие товары.

Объемы и льготы

Оформлять заказы в Invaru могут все желающие. Заказ с госльготой упрощен для тех, кто уже ранее приобретал в Invaru товары по льготной цене. «У нас есть база наших клиентов, в которой есть вся необходимая документация и история заказов».

«Если клиент ранее не бывал у нас, то работник обслуживания спросит необходимые данные, подтверждающие право человека на получение государственной льготы. Важно помнить о том, что при заказе вспомогательных средств по льготной цене и с доставкой курьером, личная карта вспомогательного средства вначале остается незаполненной и заказчик должен в течение 30 дней после отмены чрезвычайного положения предоставить в представительство Invaru свою личную карту вспомогательного средства, чтобы внести данные о приобретении льготных товаров», - подчеркивает Тийдо. Если личная карта вспомогательного средства останется незаполненной и после 30 дней после отмены чрезвычайного положения, центр вспомогательных средств будет вынужден позже выставить счет уже с полной ценой.