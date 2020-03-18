Важная информация для нуждающихся в помощи и вспомогательных средствах

Поскольку около 80% посетителей крупнейшего в Эстонии Центра вспомогательных средств Invaru входят в главную группу риска по распространению коронавируса, то с сегодняшнего дня Invaru предлагает возможность заказать многие ежедневно необходимые вспомогательные средства прямо домой с курьером.
По словам руководителя сферы обслуживания Invaru Кадри Тийдо, предприятие желает упростить во время чрезвычайного положения доступность вспомогательных средств, которые необходимы каждый день, а также защитить от распространяющегося сейчас коронавируса главную группу риска — пожилых и людей со слабым иммунитетом, которые и образуют основную массу посетителей центра.
«С сегодняшнего дня можно заказать на дом курьерскую доставку различных вспомогательных средств для помощи при недержании мочи и товары для ухода за кожей, что можно приобрести по государственной льготе — уже не нужно приходить в центр вспомогательных средств, и это, в свою очередь, снижает возможность распространения вируса», - говорит Тийдо. Она просит запастись временем и терпением для заказа, потому что в любом случае заказанные вспомогательные средства не помещаются в почтовые автоматы, а у курьеров есть очередь на доставку.
Заказ вспомогательных средств домой осуществляется по телефону или по электронной почте
По словам Тийдо, с сегодняшнего дня в центре вспомогательных средств можно заказать домой с курьером подгузники, простыни-подкладки, подгузники-трусы, катетеры, мочеприемники, одноразовые фартуки для еды, рукавицы для мытья, влажные салфетки, шапочки для мытья, а также товары для ухода за кожей.
Заказ можно сделать по телефону 605 4180 или же по э-почте: tellimus@invaru.ee. При заказе через электронную почту нужно обязательно указать данные заказчика, а также данные пользователя вспомогательных средств, если они различаются. Также необходимо как можно точнее описать товар и его количество.
Заказы доставляются из центра клиентам домой по всей Эстонии. За это добавляется плата за транспорт — 6 евро. Как отмечает Тийдо, по телефону можно получить дополнительную информацию о товарах и при необходимости вместе с работником обслуживания подобрать нуждающемуся в помощи подходящие товары.
Объемы и льготы
Оформлять заказы в Invaru могут все желающие. Заказ с госльготой упрощен для тех, кто уже ранее приобретал в Invaru товары по льготной цене. «У нас есть база наших клиентов, в которой есть вся необходимая документация и история заказов».
«Если клиент ранее не бывал у нас, то работник обслуживания спросит необходимые данные, подтверждающие право человека на получение государственной льготы. Важно помнить о том, что при заказе вспомогательных средств по льготной цене и с доставкой курьером, личная карта вспомогательного средства вначале остается незаполненной и заказчик должен в течение 30 дней после отмены чрезвычайного положения предоставить в представительство Invaru свою личную карту вспомогательного средства, чтобы внести данные о приобретении льготных товаров», - подчеркивает Тийдо. Если личная карта вспомогательного средства останется незаполненной и после 30 дней после отмены чрезвычайного положения, центр вспомогательных средств будет вынужден позже выставить счет уже с полной ценой.
По полной стоимости заказ вспомогательных средств могут оформить все желающие — как те, кто ранее что-то приобретал в Invaru, так и те, чьих данных в центре еще нет. Также Тийдо обращает особое внимание на то, чтобы при заказе вспомогательных средств со льготой не превысить разрешенный объем вспомогательных средств, за чем заказчик должен следить сам.
Также Тийдо отмечает, что во время действия в Эстонии чрезвычайного положения приобрести подгузники и прокладки в центре вспомогательных средств можно только целыми упаковками. «Также рукавицы для мытья, фартуки и одноразовые простыни советуем при возможности приобретать целыми упаковками. Так мы сможем защитить именно тех людей, которые входят в группу риска и чьи шансы заболеть гораздо выше».
Девять представительств центра по всей Эстонии обслуживают и в своих стенах
Помимо возможностей курьерской доставки, нуждающиеся в помощи могут обратиться в представительства Invaru, которые находятся в девяти уездах. Только представительство в Мустамяэ закрыто для предотвращения распространения коронавируса до стабилизации положения. Для приобретения или возврата вспомогательных средств в дальнейшем можно обращаться в другое таллиннское представительство по адресу Петербури-теэ, 14a. Все остальные представительства Invaru открыты в свое обычное рабочее время и во всех можно получить вспомогательные средства из основных групп средств.
Ремонт и транспортировка вспомогательных средств осуществляются как обычно, визиты терапевтов-техников приостановлены
Команда терапевтов-техников Invaru в связи с чрезвычайной ситуацией с 16 марта осуществляет свою работу удаленно. О новых визитах пока не договариваются, поскольку большая часть клиентов входят в группу высокого риска по распространении коронавируса. Все запросы на консультацию и встречи регистрируются по телефону или через э-почту, и позже они будут рассмотрены. Ремонт и транспортировка вспомогательных средств сейчас осуществляют, как обычно, и для этого нужно связаться по телефону 602 5400, который работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
«Просим прощения за возможные неудобства из-за этих изменений и надеемся, что эти меры найдут понимание», - сказала Тийдо.