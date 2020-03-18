Без сознания лежал у дороги: полицейские спасли жизнь человеку

Полицейские в прошлую субботу вечером в связи с введенными ограничениями на передвижения между островами и материком в порту Муналайу проверяли направлявшихся на остров Кихну пассажиров. После отбытия парома полицейские решили поехать в Пярну по небольшой деревенской дороге.

Представитель Пярнуского отделения полиции Мати Теэ сказал, что возле дороги, во дворе пустого дома патрульные полицейские заметили на земле темную фигуру и остановили машину. Выяснилось, что речь идет о 39-летнем мужчине с признаками переохлаждения, который никак не реагировал. По словам Теэ, полицейские сразу вызвали скорую помощь, а также завернули пострадавшего в шерстяное одеяло и до прибытия медиков следили за его состоянием. Скорая доставила пострадавшего в больницу.