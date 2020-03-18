Ср, 18.03.2020
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Без сознания лежал у дороги: полицейские спасли жизнь человеку

Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

В порту Муналайу проверяющие направлявшихся на остров Кихну пассажиров полицейские по дороге назад в Пярну заметили лежавшего на обочине мужчину с признаками охлаждения. Они спасли ему жизнь.

Полицейские в прошлую субботу вечером в связи с введенными ограничениями на передвижения между островами и материком в порту Муналайу проверяли направлявшихся на остров Кихну пассажиров. После отбытия парома полицейские решили поехать в Пярну по небольшой деревенской дороге.

Представитель Пярнуского отделения полиции Мати Теэ сказал, что возле дороги, во дворе пустого дома патрульные полицейские заметили на земле темную фигуру и остановили машину. Выяснилось, что речь идет о 39-летнем мужчине с признаками переохлаждения, который никак не реагировал. По словам Теэ, полицейские сразу вызвали скорую помощь, а также завернули пострадавшего в шерстяное одеяло и до прибытия медиков следили за его состоянием. Скорая доставила пострадавшего в больницу.

По словам руководителя бригады Пярнуской скорой помощи Кади Лаанемаа, учитывая погодные условия и состояние человека, полицейские спасли ему жизнь: «До прибытия скорой помощи патруль провел необходимые первичные мероприятия по спасению жизни и помогли бригаде скорой помощи транспортировать пациента в машину. Действия патруля спасли человеку жизнь».

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