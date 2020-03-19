Две галереи ⟩ Полезные советы: пять шагов к идеальному домашнему офису

Многие жители Эстонии сейчас работают из дома. Как обустроить импровизированную рабочую зону? Дизайнер IKEA делится пятью простыми советами.
1. Разделение на зоны
Работа может быть разной, вы можете или сидеть за компьютером, или что-то делать руками. Для разных видов работ необходима разная мебель, поэтому одного стола порой может быть недостаточно, вам необходимо разделить пространство на зоны.
«Хозяин использовал один стол и для работы за компьютером, и для работы по изготовлению памятных значков. Чтобы сделать его рабочее место удобным, эти зоны были разделены. Теперь в одной части рабочего места стоит компьютер, а на другой он работает руками и хранит инструменты. Прочная столешница из ламината легка в уходе и устойчива к царапинам, жидкостям и горячим предметам. Стол развернут так, чтобы хозяин смог видеть, что происходит в гостиной, и никто не болтался у него за спиной», - говорит Дариус Римкус, глава отдела дизайна IKEA.
Во многих семьях, где родители вынуждены работать дома, а дети учатся тоже на дому, необходимо найти баланс и место для каждого.
«Кухонный стол сейчас для многих – рабочая поверхность и для детей, и для родителей, которые помогают им с уроками. Мы советуем разделить стол на две части, чтобы место для компьютеров и книг хватило всем», - говорит Римкус. Он также советует обсудить с семьей расписание занятий, чтобы все понимали, что делу время, а потехе час. «В этом случае все игрушки лучше убрать со стола, чтобы сохранялась рабочая атмосфера», - добавил Римкус.
2. Уединенность
«Возможность уединения при работе очень важна, и она не зависит от размера дома. Хорошее рабочее место можно сделать и в гостиной, где семья проводит время, просто отделиться от общего пространства», - говорит Дариус.
В качестве экрана для этого стола был использован пегборд, который можно прикрепить и на стену. Пегборд отделяет хозяина за столом от общей зоны и скрывает возможный беспорядок. С помощью дополнительных крючков, прищепок, контейнеров и полок, которые стоят всего несколько евро, можно создать дополнительное место для хранения.
3. Эргономичная мебель
Даже если вы работаете из дома, не стоит забывать про эргономичность – безопасность, здоровье и комфорт.
«Регулируемый стол помогает менять позу при работе, можно работать сидя и стоя. Движение помогает чувствовать себя лучше и меньше уставать. Офисный стул с регулируемой глубиной и удобной спинкой и поддержкой для поясницы. И вся эта мебель имеет гарантию в 10 лет», - говорит представитель IKEA. Но если у вас нет регулируемого стола, не забывайте регулярно делать паузу и растяжку. «Работа из дома может быть утомительной, ведь мы часто забываем делать паузы. Периодически вставайте, потягивайтесь, делайте упражнения для спины, плеч и головы».
4. Освещение
Существовавшее до переделки рабочее место было плохо освещено. Локальный свет необходим, если в комнате несколько зон для различной деятельности. Для рабочей зоны добавили рабочую лампу у компьютера, светильник на прищепке, который легко можно перемещать над рабочей зоной, и регулируемое LED освещение в шкафчиках. LED лампочки потребляют на 85% меньше электроэнергии, чем обычные лампочки.
«Такое освещение создает больше комфорта при работе и экономит электричество, ведь вы можете включить только тот светильник, который вам в данной момент нужен, при этом не мешая остальным членам семьи. Немаловажно помнить, что хорошее освещение - ключ к сохранению зрения», - говорит специалист IKEA.
5. Продуманное хранение
«Обычно вещей для работы больше, чем места. Если хранение не продумать, то нужную вещь можно искать долго, тем самым замедляя процесс самой работы. С другой стороны, рабочая зона в наших квартирах находится чаще всего в гостиной или спальне, и возможности поставить дополнительную мебель для хранения нет», - говорит Дариус Римкус.
Для хранения своих вещей дизайнер советует использовать всю высоту стен. Например, нижние ящики и шкафчики можно использовать для хранения крупных вещей, а в закрытых шкафчиках можно хранить мелкие инструменты. Полочка для небольших инструментов устроена так, чтобы они были всегда под рукой.
«Для наиболее часто использующихся инструментов появился пегборд, который заметно экономит место», - объясняет дизайнер.
Инструменты были рассортированы по размерам и разложены по коробкам и контейнерам, которые стоят всего пару евро, а потом уже все было разложено по шкафам. «Прозрачные контейнеры помогают найти необходимую вещь. А непрозрачные можно подписать», - советует дизайнер.