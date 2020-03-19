Две галереи ⟩ Полезные советы: пять шагов к идеальному домашнему офису

1. Разделение на зоны

Работа может быть разной, вы можете или сидеть за компьютером, или что-то делать руками. Для разных видов работ необходима разная мебель, поэтому одного стола порой может быть недостаточно, вам необходимо разделить пространство на зоны.

«Хозяин использовал один стол и для работы за компьютером, и для работы по изготовлению памятных значков. Чтобы сделать его рабочее место удобным, эти зоны были разделены. Теперь в одной части рабочего места стоит компьютер, а на другой он работает руками и хранит инструменты. Прочная столешница из ламината легка в уходе и устойчива к царапинам, жидкостям и горячим предметам. Стол развернут так, чтобы хозяин смог видеть, что происходит в гостиной, и никто не болтался у него за спиной», - говорит Дариус Римкус, глава отдела дизайна IKEA.

Во многих семьях, где родители вынуждены работать дома, а дети учатся тоже на дому, необходимо найти баланс и место для каждого.

«Кухонный стол сейчас для многих – рабочая поверхность и для детей, и для родителей, которые помогают им с уроками. Мы советуем разделить стол на две части, чтобы место для компьютеров и книг хватило всем», - говорит Римкус. Он также советует обсудить с семьей расписание занятий, чтобы все понимали, что делу время, а потехе час. «В этом случае все игрушки лучше убрать со стола, чтобы сохранялась рабочая атмосфера», - добавил Римкус.

2. Уединенность

«Возможность уединения при работе очень важна, и она не зависит от размера дома. Хорошее рабочее место можно сделать и в гостиной, где семья проводит время, просто отделиться от общего пространства», - говорит Дариус.

В качестве экрана для этого стола был использован пегборд, который можно прикрепить и на стену. Пегборд отделяет хозяина за столом от общей зоны и скрывает возможный беспорядок. С помощью дополнительных крючков, прищепок, контейнеров и полок, которые стоят всего несколько евро, можно создать дополнительное место для хранения.

3. Эргономичная мебель

Даже если вы работаете из дома, не стоит забывать про эргономичность – безопасность, здоровье и комфорт.

«Регулируемый стол помогает менять позу при работе, можно работать сидя и стоя. Движение помогает чувствовать себя лучше и меньше уставать. Офисный стул с регулируемой глубиной и удобной спинкой и поддержкой для поясницы. И вся эта мебель имеет гарантию в 10 лет», - говорит представитель IKEA. Но если у вас нет регулируемого стола, не забывайте регулярно делать паузу и растяжку. «Работа из дома может быть утомительной, ведь мы часто забываем делать паузы. Периодически вставайте, потягивайтесь, делайте упражнения для спины, плеч и головы».

4. Освещение

Существовавшее до переделки рабочее место было плохо освещено. Локальный свет необходим, если в комнате несколько зон для различной деятельности. Для рабочей зоны добавили рабочую лампу у компьютера, светильник на прищепке, который легко можно перемещать над рабочей зоной, и регулируемое LED освещение в шкафчиках. LED лампочки потребляют на 85% меньше электроэнергии, чем обычные лампочки.

«Такое освещение создает больше комфорта при работе и экономит электричество, ведь вы можете включить только тот светильник, который вам в данной момент нужен, при этом не мешая остальным членам семьи. Немаловажно помнить, что хорошее освещение - ключ к сохранению зрения», - говорит специалист IKEA.

5. Продуманное хранение

«Обычно вещей для работы больше, чем места. Если хранение не продумать, то нужную вещь можно искать долго, тем самым замедляя процесс самой работы. С другой стороны, рабочая зона в наших квартирах находится чаще всего в гостиной или спальне, и возможности поставить дополнительную мебель для хранения нет», - говорит Дариус Римкус.

Для хранения своих вещей дизайнер советует использовать всю высоту стен. Например, нижние ящики и шкафчики можно использовать для хранения крупных вещей, а в закрытых шкафчиках можно хранить мелкие инструменты. Полочка для небольших инструментов устроена так, чтобы они были всегда под рукой.

«Для наиболее часто использующихся инструментов появился пегборд, который заметно экономит место», - объясняет дизайнер.