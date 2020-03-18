За первые два дня люди сами открыли около 9000 больничных листов, но оплатят далеко не все

В социальных сетях уже начали распространяться анонимные обращения врачей, которые призывают людей одуматься: возможность самостоятельно открывать себе больничные не может использоваться для того, чтобы спокойно сидеть дома с отправленным на домашнее обучение ребенком. Не является это и решением материальных проблем, если работодатель решил посадить вас дома без компенсации. Все случаи проверяются, врачи погрязли в телефонных звонках, но хитрость уже раскусили, поэтому самые хитрые рискуют остаться без компенсации. Хорошо, если только без нее.

По данным Больничной кассы, по состоянию на вчерашний день в связи с подозрением в инфицировании коронавирусом или после соприкосновения с зараженными людьми были открыты 6900 больничных листов. Больничные листы для ухода взяли еще 2819 человек. Руководитель пресс-службы БК Вивика Тамра объяснила, что больничный лист или лист по уходу может взять работающий человек, который заболел сам или ухаживает за заболевшим ребенком или родственником. Это сейчас распространяется на все болезни: «Также больничный лист можно взять, если человек соприкасался с зараженным коронавирусом, но симптомы болезни еще не проявились».

Больничный лист или лист по уходу оплачивается в обычном порядке. Подробности смотрите здесь .

«Открытые на портале пациентов digilugu.ee больничные листы не являются сразу основанием для выплаты компенсации, это должен подтвердить врач, - объяснила Тамра. – Врач проверит необходимость больничного, в течение недели связавшись с пациентом. Доктор изучит симптомы и примет решение, обоснован ли больничный лист. В случае если выяснится, что для получения больничного оснований нет, компенсацию никто платить не будет!»

Представитель Больничной кассы напомнила, что нагрузка на врачей сейчас большая, а потому открыты несколько консультационных линий, где человеку могут помочь:

1247 – инструкции поведения в ситуации чрезвычайного положения и по вопросам связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатно);

1220 – инфолиния семейных врачей на эстонском и русском языках, дают советы и консультацию по медицинским вопросам (24 часа, бесплатно)

112 – Центр тревоги для вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатно).