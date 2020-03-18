Популярная сеть ресторанов прекращает работу

С учетом ситуации в Латвии, роста заболеваемости и заботы о здоровье работников и населения правление Lido решило на время закрыть все рестораны и магазины.

"Мы каждый день обслуживаем по 20-30 тысяч человек. К сожалению, в существующих условиях, даже соблюдая все строгие меры безопасности и гигиены, мы не можем быть на сто процентов уверены, что наши работники защищены от болезни. Поэтому мы приняли тяжелое, но очень ответственное решение на время закрыть все рестораны Lido, думая не о финансовых последствиях, а об ответственности по отношению к государству", - сказал основатель и председатель правления Lido Гунар Кирсонс.

Работникам предприятия будут бесплатно розданы все продукты и еда из магазинов и ресторанов Lido.

"Мы будем следить за развитием ситуации и сообщим об открытии торговых точек, как только это станет безопасным, и в соответствии с рекомендациями ответственных служб", - добавил Кирсонс.