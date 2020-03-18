Популярная сеть ресторанов прекращает работу
Латвийское предприятие общественного питания Lido на время приостанавливает работу, сообщила фирма в среду агентству BNS.
С учетом ситуации в Латвии, роста заболеваемости и заботы о здоровье работников и населения правление Lido решило на время закрыть все рестораны и магазины.
"Мы каждый день обслуживаем по 20-30 тысяч человек. К сожалению, в существующих условиях, даже соблюдая все строгие меры безопасности и гигиены, мы не можем быть на сто процентов уверены, что наши работники защищены от болезни. Поэтому мы приняли тяжелое, но очень ответственное решение на время закрыть все рестораны Lido, думая не о финансовых последствиях, а об ответственности по отношению к государству", - сказал основатель и председатель правления Lido Гунар Кирсонс.
Работникам предприятия будут бесплатно розданы все продукты и еда из магазинов и ресторанов Lido.
"Мы будем следить за развитием ситуации и сообщим об открытии торговых точек, как только это станет безопасным, и в соответствии с рекомендациями ответственных служб", - добавил Кирсонс.
У Lido Grupp в Риге и ее окрестностях 13 ресторанов и магазинов. В Таллинне три ресторана, в Берлине два ресторана Ķirsons и производственное предприятие.