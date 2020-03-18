В России по-прежнему мизерное число зараженных коронавирусом: в чем "секрет успеха"?

Пока что в России, по официальным данным относительно мало людей, зараженных коронавирусом, но в ближайшие дни их число может возрасти, поскольку правительство обещало провести гораздо больше анализов, пишет Postimees.
По состоянию на вчерашнее утро в огромной России было заражено всего 114 человек (две трети из них - в Москве). Это вызвало много сомнений: считается, что власти сознательно скрывают число зараженных, чтобы предотвратить панику.
Не кажется логичным, что в России меньше инфицированных, чем в Эстонии (225 на вчерашний день) или даже в Люксембурге (на вчерашний день - 140), который по размерам равен одному району Москвы. В то же время тот факт, что по состоянию на вчерашний день на Украине с населением 38 миллионов человек было официально зарегистрировано только семь человек, не вызывает вопросов.
Существует несколько причин изначально низкой статистики заражений в России.
На сегодняшний день на наличие коронавируса в России проверялись только люди, прибывшие из зарубежных стран, где был обнаружен вирус. В регионах пробы на коронавирус практически не брались. Причиной было недостаточное количество подготовленных проб. С этой недели, однако, началось более обширное взятие проб, как в Москве, так и в регионах. Пробы также можно представить добровольно, что было невозможно до сих пор. Тем не менее, заявитель должен подтвердить, что он или она контактировали с вирусоносителем, даже при отсутствии каких-либо симптомов.
Очень вероятно, что мы увидим внезапный скачок в количестве зараженных в России. В Москве, например, это может привести к тому, что город будет по сути заблокирован.
Привыкли к кризисам
Заведующий кафедрой инфекционных болезней Московского медицинского университета им. Пирогова, не исключил, что носителей вируса больше, чем показывают официальные статистические данные, но назвал фантастикой слухи о большом количестве инфицированных в России.
Глава московской сети частных клиник «Семейный» Павел Бранд, ранее занимавший должность заместителя главврача Московской государственной больницы № 56, считает, что речь может идти о системной проблеме в российской медицине. По его словам, в России нет достоверных статистических данных о заболеваниях. Он указал, что, согласно официальным данным, в России от гриппа умирает всего 500-600 человек в год, в то время как в США, например - более 30 000 человек.
«Смертность от коронавируса нового типа просто вряд ли будут регистрировать», - сказал Бранд. - Запишут, что умер от пневмонии. Если 79-летний мужчина умирает где-то в Хабаровске, никому не придет в голову проверять его на наличие коронавируса».
Независимый российский новостной портал Meduza со штаб-квартирой в Риге указал, что образцы для обнаружения коронавируса, использовавшиеся в первые несколько недель, могли быть не самыми надежными. До недавнего времени анализы в России проводились совсем не так, как в Европе, у россиян была своя методика.
Российские СМИ указывают на еще одну возможность: число случаев выше, чем зарегистрировано, но люди страдали вирусным заболеванием без консультации с врачом. Среднестатистический россиянин обычно не обращается к врачу с простудой, на которую коронавирус похож по симптомам.
В некоторой степени растущая изоляция России от мира также может быть на пользу России во время вирусной пандемии. Прямые рейсы из российских регионов в другие части мира резко сократились с начала 2010-х годов. Большинство рейсов за границу осуществляется через московские аэропорты. В последние недели иностранные рейсы вообще были ограничены аэропортом Шереметьево: так легче проверять людей, прибывающих из-за границы, и в случае сомнений немедленно помещать их в карантин.
У российской общественности не видно особого страха или паники по поводу коронавируса. Народ России привык к всевозможным кризисам, для них это просто очередное проблемное время.
Однако утверждение о том, что Россия долго игнорировала серьезность коронавируса, не соответствует действительности. Россия начала ограничивать сообщение с «родиной» коронавируса Китаем и проверять прибывающих оттуда людей еще 23 января (через три дня после того, как Китай официально объявил, что новый вирус передается от человека к человеку, в тот же день, когда было прекращено железнодорожное сообщение с городом Ухань). Следующим шагом было выявление людей китайского происхождения в Москве и ограничение их передвижения по городу. По сути, все китайцы в Москве оказались под домашним арестом, из-за чего китайское посольство в России даже подало официальный протест. Гражданам Китая запретили въезд в Россию в середине февраля.
«Мы можем похвалить себя за принятые ограничительные меры, мы ввели их достаточно заблаговременно», - заявил Никифоров.
В конце февраля всех пассажиров, прибывающие из зарубежных мест заражения, начали подвергать контролю в московских аэропортах и брать у них пробы. В этом смысле Россия не отставала от Европы. Что российские и московские власти сделали позже европейских, так это решили ограничить общественную жизнь и ввести пограничный контроль, но теперь они делают это с присущей им жесткостью.
Политические последствия
На другой стороне Урала, в Сибири, коронавирус не оказал никакого влияния на жизнь: дети ходят в школу, на концерты и другие запланированные публичные мероприятия. Существуют определенные ограничения только на Дальнем Востоке, где у России есть граница с Китаем: отменился концерт под открытым небом, посвященный пятой годовщине объединения Крыма, местный университет перешел на дистанционное обучение, а в остальном жизнь проходит без ограничений.
На Дальнем Востоке лишь несколько инфицированных, что можно объяснить тем, что Россия закрыла границу с Китаем почти сразу после вспышки. Российско-китайская граница по-прежнему закрыта, но при необходимости ее можно пересечь, путешествуя с водителями дальнего следования, которым разрешено это делать.
В случае России в долгосрочной перспективе интерес могут начать представлять политические последствия вирусной угрозы. Например, если Россия объявит чрезвычайное положение. Известно, что чрезвычайные ситуации являются настоящим подарком для авторитарных властей: это веская причина для ограничения прав людей, а когда чрезвычайное положение закончится, возможно, они не будут спешить их восстанавливать.
Уже на данный момент вирус принес политическую выгоду. Все митинги, в том числе демонстрации, в Москве запрещены. Запрет совпал с важным политическим решением Кремля дать президенту Путину шанс снова баллотироваться в президенты в 2024 году в конце срока его полномочий. Оппоненты немедленно объявили о созыве митинга с 50 000 участников, но теперь должны отменить его из-за запрета со стороны властей.