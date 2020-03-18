В России по-прежнему мизерное число зараженных коронавирусом: в чем "секрет успеха"?

По состоянию на вчерашнее утро в огромной России было заражено всего 114 человек (две трети из них - в Москве). Это вызвало много сомнений: считается, что власти сознательно скрывают число зараженных, чтобы предотвратить панику.

Не кажется логичным, что в России меньше инфицированных, чем в Эстонии (225 на вчерашний день) или даже в Люксембурге (на вчерашний день - 140), который по размерам равен одному району Москвы. В то же время тот факт, что по состоянию на вчерашний день на Украине с населением 38 миллионов человек было официально зарегистрировано только семь человек, не вызывает вопросов.

Существует несколько причин изначально низкой статистики заражений в России.

На сегодняшний день на наличие коронавируса в России проверялись только люди, прибывшие из зарубежных стран, где был обнаружен вирус. В регионах пробы на коронавирус практически не брались. Причиной было недостаточное количество подготовленных проб. С этой недели, однако, началось более обширное взятие проб, как в Москве, так и в регионах. Пробы также можно представить добровольно, что было невозможно до сих пор. Тем не менее, заявитель должен подтвердить, что он или она контактировали с вирусоносителем, даже при отсутствии каких-либо симптомов.

Очень вероятно, что мы увидим внезапный скачок в количестве зараженных в России. В Москве, например, это может привести к тому, что город будет по сути заблокирован.

Привыкли к кризисам

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Московского медицинского университета им. Пирогова, не исключил, что носителей вируса больше, чем показывают официальные статистические данные, но назвал фантастикой слухи о большом количестве инфицированных в России.

Глава московской сети частных клиник «Семейный» Павел Бранд, ранее занимавший должность заместителя главврача Московской государственной больницы № 56, считает, что речь может идти о системной проблеме в российской медицине. По его словам, в России нет достоверных статистических данных о заболеваниях. Он указал, что, согласно официальным данным, в России от гриппа умирает всего 500-600 человек в год, в то время как в США, например - более 30 000 человек.

«Смертность от коронавируса нового типа просто вряд ли будут регистрировать», - сказал Бранд. - Запишут, что умер от пневмонии. Если 79-летний мужчина умирает где-то в Хабаровске, никому не придет в голову проверять его на наличие коронавируса».

Независимый российский новостной портал Meduza со штаб-квартирой в Риге указал, что образцы для обнаружения коронавируса, использовавшиеся в первые несколько недель, могли быть не самыми надежными. До недавнего времени анализы в России проводились совсем не так, как в Европе, у россиян была своя методика.