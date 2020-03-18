Ср, 18.03.2020
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Департамент шоссейных дорог прекратил авиасообщение между материком и крупными островами

Самолет Nordica. Иллюстративное фото.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В связи с объявленным чрезвычайным положением и опираясь на предложения волостей Сааремаа и Хийумаа Департамент шоссейных дорог до окончания чрезвычайного положения прекратил публичное авиасообщение с Сааремаа и Хийумаа.

В соответствии с распоряжением премьер-министра 14 марта были введены ограничения на движение на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну и Муху, а также острова Мания.

С предложением прекратить авиасообщение к Департаменту шоссейных дорог в том числе обратилась кризисная комиссия волости Сааремаа.

«Просим Департамент шоссейных дорог пересмотреть график авиасообщения Курессааре-Таллинн и всерьез взвесить, является ли дальнейшая работа авиасообщения в нынешней форме целесообразной и необходимой», - написал волостной старейшина Сааремаа Мадис Каллас, обращаясь к департаменту.

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