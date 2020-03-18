Они заслуживают благодарности: к жителям Эстонии обратились с призывом

«Как поставщик жизненно важных услуг мы хотим призвать обращать внимание на работу обслуживающего персонала предприятий розничной торговли Эстонии. В нынешней чрезвычайной ситуации, когда обслуживающий персонал работает в условиях ужесточенных требований, этим людям приходится приспосабливаться к чрезвычайно быстро меняющейся ситуации, играть для клиентов роль первоклассных психологов и безупречных партнеров, дарящих улыбки, чтобы сделать день немного светлее, и они заслуживают слов благодарности от каждого клиента», - призывает менеджер по работе с персоналом АО Alexela Катрин Пюкс всех жителей Эстонии выражать благодарность обслуживающему персоналу.

«Как известно, эстонцы скупы на похвалу, но сегодня, когда обслуживающий персонал делает так много, чтобы удовлетворить все пожелания клиента наилучшим образом, возможным в сегодняшней ситуации, это очень вдохновляет, и в настоящее время слова благодарности будут приятны каждому из них», - добавляет менеджер по работе с персоналом.

Все 35 магазинов и 105 АЗС Alexela по всей Эстонии обслуживают своих клиентов в обычном режиме. Однако из-за сложившейся ситуации компания призывает покупателей на заправочных станциях использовать средство для дезинфекции рук и соблюдать дистанцию вежливости от работника заправочной станции во имя здоровья.