В Нарве могут организовать круглосуточный детсад, но отменять плату за место не будут

Мэр Нарвы Алексей Евграфов отметил, что в Нарве по-прежнему нет ни одного случая заражения коронавирусом, поэтому закрывать детсады и тем самым отрывать родителей от работы, лишать их источника доходов управа считает преждевременным.

“Мы надеемся, что ситуация нормализуется, и нам не придется принимать крайние меры”, - сказал мэр.

В ситуации, когда у многих родителей неожиданно изменился график работы, город оценивает возможность создания круглосуточного садика, сообщил Алексей Евграфов:

“Через региональную кризисную комиссию мы запросили у полиции, спасателей, таможни, прочих служб, насколько у их работников есть необходимость оставлять детей в детских садах на ночь. Параллельно, директора детских садов опрашивают родителей. Режим работы сейчас поменялся у многих, поэтому этот вопрос мы сейчас выясняем. Если будет необходимо, у нас есть возможность организовать круглосуточный детский сад”.

Отменять плату за детские сады в Нарве не планируется. По словам Алексей Евграфова, юридически такое решение не принято и в Таллинне, пока лишь озвучено политическое желание сделать это.

“Я не знаю, как в Таллинне, но, думаю, как и у нас - в Нарве решение об отмене платы может принять только городское собрание. Это не в компетенции управы. Мы можем только подготовить, если есть такая необходимость, проект решения на городское собрание. Но в Таллинне, если я не ошибаюсь, плата где-то 70 евро за место (71,25 евро - прим. ред.), у нас плата в среднем 27 евро за место. В Таллинне больше ста случаев заражения, в Нарве таких случаев нет. Ситуация меняется в режиме реального времени, но исходя из той статистики, что на сегодняшний день в Нарве нет зараженных, надо проанализировать, насколько эта ситуация повлияла на работу родителей. Потерял ли вообще кто-то работу из-за коронавируса?”

Плата за городские кружки, спортивные секции, тренажерные залы, которые сейчас закрыты, переносится на будущее - например, если человек оплатил занятия на март, то он может воспользоваться своим абонементом после окончания кризиса.

При этом, мэр опроверг опубликованную ранее в прессе информацию, что всем работникам муниципальных кружков и секций будут платить 70% от их зарплаты: