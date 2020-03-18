Министерство образования выпустило новые рекомендации для школ

Внимание следует уделять не столько оцениванию в баллах, сколько организации учебного процесса и привыканию к новой ситуации. Использование словесного, формирующего оценивания вместо привычного для учеников является более подходящим и мотивирующим способом предоставления обратной связи.

Министерство рекомендует учителям продумать, какие возможности для предоставления обратной связи вместо оценках в баллах подходят их ученикам лучше всего. Также важно проанализировать, в каком объеме даются задания и какой временной промежуток назначается для их исполнения. Несомненно не следует давать ученикам задания, которые нужно выполнить на время или к конкретному времени. Не все ученики находятся в равных условиях - количество цифровых устройств и число их пользователей в разных семьях разное. Важно систематизировать получение обратной связи от учеников и их родителей и найти возможность учитывать их замечания и предложения в учебной работе.

Важен также момент сотрудничества между учителями, чтобы ученики получали задания, которые всесторонне развивают знания и навыки учеников.

Рекомендации учителям

• Уделите себе время для того, чтобы найти наиболее подходящие средства обучения, решения и каналы для обмена информацией.

• Систематизируйте получение обратной связи от учеников и их родителей и найдите возможность учитывать ее в дальнейшей работе.

• Помогите ученикам создать систему - где находить задания, в каком порядке их выполнять и как их сдавать.

• Договоритесь с родителями о каналах и временных промежутках для обмена информацией.

• Для выполнения заданий давайте ученикам скорее больше времени, чем может потребоваться.

• Постарайтесь запланировать порядок дачи заданий таким образом, чтобы родители успевали ознакомиться с заданиями на день до того, как они уйдут на работу, и со своей стороны могли поспособствовать их выполнению и поддержать детей даже дистанционно.

• При необходимости рассмотрите возможность организовать учебную работу в младших классах недельными циклами.

• Приучайте детей ставить перед собой конкретные учебные цели на день.

• Интересуйтесь, к каким способам прибегают дети для выполнения заданий и поощряйте обмен опытом между учениками.

• Ученики, учебные привычки, способности к самостоятельному обучению и возможности родителей участвовать в учебном процессе очень разные - учитывайте это при установлении учебных задач.

• Как минимум в первые недели следует воздержаться от оценивания в баллах. Уделите внимание привыканию к новой ситуации и попробуйте разные варианты учебной работы и ее организации, дайте себе время на то, чтобы определиться с предпочтениями.

• Формирующее оценивание в нынешней ситуации является лучшим способом для предоставления обратной связи и мотивации учащихся.

• Вместо оценивания предложите детям возможность для закрепления пройденного делать тесты, за которые не ставятся оценки.

• Хвалите детей за приложенные усилия, а не за результаты!

• Подумайте, как вы можете компенсировать детям недостаток общения: например, раз в неделю можно организовать классное собрание при помощи видео, где дети могут пообщаться между собой.

• Организуйте дни обучения без использования экранов!

• Сохраняйте спокойствие!

Рекомендации директорам школ

• Поддерживайте учителей и координируйте их действия, чтобы вместе найти наилучшие решения!

• Определите круг цифровых сред и средств, которые используются в вашей школе.

• Постарайтесь свести количество и разнообразие используемых цифровых сред к минимуму, вместо осваивания большого количества нового сосредоточьтесь на более широком и качественном использовании знакомых программ и приложений.