Оставшиеся без украинских и латвийских работников предприятия боятся катастрофы

«К нам из Латвии приезжали на работу около 120 человек, только 20 из них готовы работать в течение двух недель, не имея возможности вернуться домой», - сказал Тармо Вайнола, менеджер завода по производству столов Saru, расположенного недалеко от латвийской границы.

«Мы купили гостевой дом и поселили их там. Но их в шесть раз меньше, чем нужно! А дома у них дети, домашние животные, пчелы... Если ситуация не улучшится через две недели, это будет катастрофа!»

Завод в Сару в настоящее время работает в одну смену, которая длится 12 часов. «В конце концов, я не могу позвонить в Норвегию и сказать, что заказ невозможно выполнить - нас пошлют куда подальше!» - сказал Вайнола.

По его словам, спрос на продукцию из клееной древесины в настоящее время такой же, как и раньше, и если бы государство позволило фирмам проявлять гибкость, завод пережил бы кризис.

«Почему государство не использует принцип равного обращения: между Валга и Валкой можно перемещаться ради работы, а из Апе в Сару нельзя?» - вздохнул Вайнола. С эстонской стороны на заводе работает около 30 человек.

Спрос не падает

Та же проблема, хотя и в меньшем масштабе - у лесопильного завода в Тырва, принадлежащего компании Combiwood OÜ. На этом предприятии в Валгамаа трудятся 193 работника.

«Несправедливо, что в Валга можно, а в 30 км от Валга уже нельзя ходить на работу», - сказал член правления компании Прийт Коха.

Вчера около десяти сотрудников компании остались дома в Латвии. «Мы реорганизуем нашу работу, но, поскольку все латыши попали в один срез, нужно комбинировать», - сказал Коха, заверив, что в настоящее время заказы на продукцию завода поступают из Норвегии и Швеции в прежних объемах.

"Неделю продержимся, но производство нужно сократить», - сказал Таави Нассар, менеджер лесопильного завода Förmann NT в Вастселийна, семерых латвийских рабочих которого отправили от границы домой вчера утром.

«Я надеюсь, что правительство найдет решение», - добавил он.

На молочном производстве Nopri недалеко от Миссо трудятся трое украинцев с пятилетним разрешением на работу. Один из них уехал домой на каникулы и не может вернуться оттуда. «Поскольку это специалист по производству сыра, его нелегко заменить, моему сыну приходится делать свою работу», - прокомментировал владелец Nopri Тийт Нийло.

Оздоровительный кризис

«У нас было много украинцев, которые работали осенью на сборе овощей, но зимой мы используем свою рабочую силу», - сказал Тармо Тимми, член правления Jaagumäe talu OÜ, крупнейшего производителя овощей в Вырумаа.

«К весне, когда начнутся посадки, местных работников, вероятно, будет достаточно, поскольку многие отрасли в настоящее время распадаются. В прошлом было много других «соблазнов», и свои люди не хотели работать на фермах. Теперь, однако, некоторые уже звонили и спрашивали про работу. В некотором смысле нынешний кризис лечит: предприниматели могут на своей коже почувствовать, как меняется жизнь, когда один из механизмов бизнеса находится на другом конце света. Кризис помогает противостоять чрезмерной глобализации и заставляет людей задуматься о том, как справляться, используя местную рабочую силу».

Глава Вырумааского отдела Кассы по безработице Эне Керге подтвердила, что на местном рынке труда появились первые свободные работники, которые могут принести пользу компаниям, лишившимся иностранной рабочей силы. «Если раньше царила тишина, то вчера в нашей в среде самообслуживания люди начали записываться на приемы, в первую очередь, сотрудники микрокомпаний; крупные компании о сокращениях не объявляли», - сказала она.