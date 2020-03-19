Нетрудоспособность в режиме ЧП: жители Эстонии боятся остаться без пособий

У некоторых жителей Эстонии приближается срок повторной оценки нетрудоспособности. Чтобы получать пособия, им надо подать ходатайства об оценке трудоспособности, для ходатайства, в свою очередь, надо посетить врача. Но в планы многих вмешалась вспышка коронавируса, из-за которой одни (особенно те, кто находится в группе риска) боятся выходить из дома и идти в больницу, а другие сомневаются, что их примут из-за введенных в больницах ограничений на визиты к специалистам.

«Тех, кому нужно подтверждать свою трудоспособность и снова проходить оценку, Касса по безработице предупреждает заранее и отправляет по почте несколько напоминаний, за девять и за шесть месяцев до срока повторной оценки, - говорит специалист по связям с общественностью Кассы по безработице Екатерина Калиничева. - Людям с пониженной трудоспособностью - главное следить за тем, чтобы ходатайство было подано в срок. Если человек не успел обратиться к врачу до введения в стране чрезвычайного положения, ходатайство об оценке трудоспособности он все равно должен подать в указанное время. Если в его дигитальной истории болезни будет недоставать необходимых для оценки данных о здоровье, каждый случай Касса по безработице будет рассматривать индивидуально и связываться с клиентом».