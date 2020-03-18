Ср, 18.03.2020
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  • Таллиннский "Калев" объявил об отставке Александра Дмитриева

Таллиннский "Калев" объявил об отставке Александра Дмитриева

Aleksandr Dmitrijev.

ФОТО: Jana Pipar/jalgpall.ee

С конца 2018 года возглавлявший таллиннский "Калев" бывший полузащитник сборной Эстонии Александр Дмитриев покинул пост главного тренера команды, передает Rus.Err.ee.

Контракт с главным тренером был расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщил в среду официальный сайт "Калева".

По заверению руководства клуба, долгосрочные взгляды администрации и тренера разошлись, к тому же Дмитриев, если верить написанному на сайте, искал новые вызовы.

Новым рулевым "Калева" стал Лийво Леэтма, который до сих пор был помощником главного тренера.

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