Эксперты ВОЗ: маски не останавливают распространение коронавируса

Эксперты ВОЗ утверждают, что носить маски и перчатки в качестве меры предосторожности против коронавируса неэффективно, излишне для подавляющего большинства людей и может быстрее распространять инфекцию.
В Италии, Испании и во Франции были введены тотальные карантинные меры для остановки распространения коронавируса, а советы Всемирной организации здравоохранения остались неизменным с начала глобальной вспышки: мойте руки, не касайтесь своего лица и держитесь на расстоянии.
ВОЗ заявляет, что желательно носить защитную маску в общественных местах, если вы подозреваете, что инфицированы коронавирусом, и в этом случае рекомендуется по возможности оставаться дома.
Но сообщение о масках дошло не до всех.
Эксперты утверждают, что маски создают ложное чувство безопасности.
Многие люди, которые их носят, не следуют совету: сначала тщательно вымойте руки, а потом касайтесь лица и снимайте маску.
Точно так же, перчатки не усиливают защиту от коронавируса.