Эксперты ВОЗ: маски не останавливают распространение коронавируса

В Италии, Испании и во Франции были введены тотальные карантинные меры для остановки распространения коронавируса, а советы Всемирной организации здравоохранения остались неизменным с начала глобальной вспышки: мойте руки, не касайтесь своего лица и держитесь на расстоянии.

ВОЗ заявляет, что желательно носить защитную маску в общественных местах, если вы подозреваете, что инфицированы коронавирусом, и в этом случае рекомендуется по возможности оставаться дома.

«Существуют ограничения на то, как маска может защитить вас от заражения, и мы сказали, что самое важное, что каждый может сделать, - это мыть руки, держать руки подальше от лица, соблюдать гигиену», - сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Но сообщение о масках дошло не до всех.

«Я был удивлен, увидев в окно в министерстве много людей на улице в масках, когда это не соответствует нашим рекомендациям», - заявил в понедельник министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Эксперты утверждают, что маски создают ложное чувство безопасности.

Многие люди, которые их носят, не следуют совету: сначала тщательно вымойте руки, а потом касайтесь лица и снимайте маску.

«Люди всегда корректируют свои маски,это может их заразить», - сказал глава здравоохранения Франции Жером Саломон.

Точно так же, перчатки не усиливают защиту от коронавируса.