Угроза Хельме возмутила эстонские компании по продаже моторного топлива

«В нынешней чрезвычайной ситуации правительство может, наряду со снижением акцизного сбора, навязать продавцам топлива ограничение цены», - пригрозил Хельме позавчера в социальных сетях.

Вероятно, пост Хельме был вызван тем фактом, что, хотя цены на нефть на мировых рынках резко упали за последние 10 дней, цены на наших автозаправочных станциях продолжают оставаться высокими.

По данным Postimees, продавцы топлива могут брать с нас на десять центов больше обычного за каждый литр бензина, что составляет 5-6 и более евро за каждый бак, в зависимости от его размера.

Слова Хельме вызвали беспокойство в топливном секторе. «Это может быть непропорциональным ограничением основных прав, что затруднит для топливных компаний как поставщиков жизненно важных услуг способность эффективно работать в кризисной ситуации», - сказал глава топливного союза Март Раамат.

По его словам, топливный рынок Эстонии показал, что изменения цен на сырье явно достигают конечной цены - даже быстрее и энергичнее, чем в других странах региона. Цены в Евросоюзе, по словам Раамата, упали самыми быстрыми темпами за последние недели - на 8,7 цента за 95-й бензин и на 9,6 цента - на дизельное топливо.

«Такой беспрецедентный толчок к ограничению свободы предпринимательства может в сегодняшней чрезвычайной ситуации поставить под сомнение экономическую устойчивость бизнеса и, в худшем случае, предоставление жизненно важных услуг на удовлетворительном для общеста уровне», - отмечает Раамат.

Он объяснил, что после вычета налогов и других расходов из окончательной цены топлива стоимость оказывается практически одинаковой во всех странах нашего региона. Что может сделать топливо, закупаемое в Эстонии, немного дороже, чем в соседних странах, так это затраты на логистику, добавил Раамат. Дело в том, что завод по рафинированию топлива, обслуживающий Балтийский регион, находится в Литве.

Кроме того, на и без того самом маленьком в регионе рынке Эстонии потребление значительно сократилось в последние месяцы - объемы продаж упали более чем на 10 процентов в годовом исчислении. «Эти аспекты также должны учитываться продавцами топлива при определении цены для покрытия их эксплуатационных расходов. Однако мы видим, что чистая цена равна цене у наших соседей, поэтому мы можем сказать, что эстонские продавцы топлива работают даже более эффективно и дружелюбно по отношению к потербителю, чем компании в соседних странах ».