Фото ⟩ Водитель совершил тяжелое ДТП и оказал сопротивление полиции

В среду днем на 25 километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в волости Пыхья-Сакала на придорожной парковке пьяный водитель на Volvo врезался в дерево.
По словам находившегося на месте происшествия репортера Sakala Кенно Соо, пьяный водитель оказал полиции сопротивление.
«За рулем был очевидно пьяный мужчина, который отказался дышать в алкометр, - рассказывает Соо. - Пьяный водитель оказал сопротивление полицейскому и на него надели наручники».
По предварительным данным, водитель Volvo направлялся из Имавере в сторону Вильянди, когда решил заехать на придорожную парковку, но поторопился и врезался в дерево. Спасатели устранили опасность возгорания автомобиля.