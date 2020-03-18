Ср, 18.03.2020
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США закрывают границу с Канадой из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп.

ФОТО: TOM BRENNER/REUTERS

США и Канада договорились временно закрыть границу между двумя государствами, сообщил в среду американский президент Дональд Трамп.

По обоюдному согласию мы временно закроем нашу северную границу с Канадой для передвижений, не представляющих существенной важности. Торговля затронута не будет. Детали последуют!" - написал президент в Twitter.

При этом президент не уточнил, какие причины стоят за этим решением.

Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщил, что США и Канада для сдерживания распространения коронавируса приостановят все перемещения через общую границу, кроме неотложных. Решение будет принято в результате достигнутой двумя странами договоренности, отмечалось в публикации.

18 марта также появилась информация о том, что американские ученые провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях. 

Ранее в США были выявлены 6,5 тысяс случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.

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