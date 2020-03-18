США закрывают границу с Канадой из-за коронавируса

По обоюдному согласию мы временно закроем нашу северную границу с Канадой для передвижений, не представляющих существенной важности. Торговля затронута не будет. Детали последуют!" - написал президент в Twitter.

При этом президент не уточнил, какие причины стоят за этим решением.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщил, что США и Канада для сдерживания распространения коронавируса приостановят все перемещения через общую границу, кроме неотложных. Решение будет принято в результате достигнутой двумя странами договоренности, отмечалось в публикации.

18 марта также появилась информация о том, что американские ученые провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях.