Государство освобождает налоговых должников от уплаты процентов

Министр финансов Мартин Хельме подчеркнул, что снижение процентов не означает освобождение от налогов.

"Мы понимаем, что сейчас для всех время трудное, однако важно, чтобы каждый мог платить свои налоги, чтобы сохранить функционирование страны. В нынешней ситуации это важнее, чем когда-либо", - добавил он.

По словам министра финансов, освобождение от процентных ставок является самой быстрой и простой в реализации краткосрочной мерой для поддержки проблемных предприятий и обеспечения уверенности.

"Для обеспечения дополнительной поддержки бизнеса существует также более широкий пакет мер, который правительство предложит в ближайшие дни". - заверил Хельме.

Предприятия должны продолжать своевременно подавать правильные декларации. Например время подачи декларации по налогу с оборота - пятница, 20 марта. В противном случае государство не сможет получить обзор ситуации и принять правильные решения.