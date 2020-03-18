Президент Кальюлайд рассказала, как распорядится повышением зарплаты

Глава государства пишет в социальных сетях, что кризис и его последствия все больше сказываются на нашей жизни изо дня в день. «Становится все более очевидным, насколько серьезными могут быть последствия для нашей экономики, включая, вероятно, доходы людей», - написала Кальюлайд.

Президент отмечает, что на прошлой неделе также появились новости зарплатах высших государственных служащих, в том числе президента. «На свою зарплату президент повлиять не может - ее в Эстонии по закону устанавливает Рийгикогу. Согласно этому закону, нетто-зарплата президента с 1 апреля увеличится на 395 евро», - пишет она.

Кальюлайд подчеркивает, что вклад каждого человека в кризис важен. "В ситуации, когда государство и все люди работают вместе, чтобы преодолеть кризис настолько безболезненно, насколько это возможно, в ближайшие месяцы я хочу пожертвовать часть этого повышения заработной платы на те инициативы, которые непосредственно направлены на последствия кризиса. Первым является SA Kadunud, который по просьбе руководителей волостей Сааремаа составляет карту волонтерских ресурсов острова, так что, когда кризис углубится, станет известно, кто может прийти на помощь, одолжить машину или дачу или каким-то иным образом подставить плечо".