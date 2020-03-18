airBaltic вернет застрявших на Кипре жителей Прибалтики спецрейсом в Ригу, но не бесплатно

Чтобы вернуть застрявших на Кипре граждан прибалтийских стран, аивакомпания airBaltic планирует в четверг осуществить экстренный рейс из Ларнаки в Ригу.
Вылет состоится 19 марта в 13.35 по местному времени. За один рейс авиакомпания может доставить до 140 пассажиров.
Компания просит граждан Эстонии, Латвии и Литвы, а также резидентов с видом на жительство, забронировать авиабилет авиакомпании airBaltic по специально созданному для этой ситуации телефону: +371 67207771.
Цена билета составляет 289,73 евро, в нее входят 1 место багажа и 1 место для ручной клади.
Полет получил специальное разрешение от Министерства транспорта Латвии, и авиакомпания также поддерживает постоянный контакт с Министерством иностранных дел Латвии.
airBaltic просит обратить внимание, что при бронировании по телефону необходимо будет держать под рукой паспортные данные
airBaltic просит всех пассажиров с симптомами болезни связаться с медицинским персоналом Рижского аэропорта в секциях E и C до получения багажа. Путешественники, прибывающие из стран, охваченных вирусом, должны оставаться в домашнем карантине в течение 14 дней.