Ср, 18.03.2020
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Эстония открывает для помощи своим гражданам экстренный судоходный маршрут
Обзор ситуации с ограничением на поездки

Урмас Рейнсалу

ФОТО: Madis Veltman

Из-за сложной ситуации, возникшей в Польше, в немецкий Зассниц из порта Палдиски будет ходить судно Tallink Star, в настоящее время запланировано 15 рейсов. Об этом сообщил на экстренной пресс-конференции министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Министр напомнил, что Европейский Союз принял решение закрыть границы для людей из третьих стран, но когда это произойдет, еще неизвестно. 

Рейнсалу подтвердил, что к настоящему времени около тысячи человек вернулись домой через границы благодаря Министерству иностранных дел. 

Около полутысячи человек из Польши могут отправиться в Эстонию на судне.

В Финляндию смогут уехать все жители Эстонии обладающие видом на жительство там. Граждане, у которых есть трудовой договор, связывающий их с Финляндией, также получат такую возможность, заверил глава МИДа.

Для людей, которые работают в Финляндии,но посещают Эстонию раз в неделю, карантин не требуется. Это также не касается граждан, следующих транзитом через Финляндию.

В настоящее время из Эстонии есть прямое авиасообщение с Лондоном, Берлином, Франкфуртом, Стамбулом, Минском.

Желающим вернуться из Испании на родину необходимо немедленно связаться с авиакомпаниями - оттуда прибудет чартерный рейс в Эстонию.

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