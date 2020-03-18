Эстония открывает для помощи своим гражданам экстренный судоходный маршрут

Министр напомнил, что Европейский Союз принял решение закрыть границы для людей из третьих стран, но когда это произойдет, еще неизвестно.

Рейнсалу подтвердил, что к настоящему времени около тысячи человек вернулись домой через границы благодаря Министерству иностранных дел.

Около полутысячи человек из Польши могут отправиться в Эстонию на судне.

В Финляндию смогут уехать все жители Эстонии обладающие видом на жительство там. Граждане, у которых есть трудовой договор, связывающий их с Финляндией, также получат такую возможность, заверил глава МИДа.

Для людей, которые работают в Финляндии,но посещают Эстонию раз в неделю, карантин не требуется. Это также не касается граждан, следующих транзитом через Финляндию.

В настоящее время из Эстонии есть прямое авиасообщение с Лондоном, Берлином, Франкфуртом, Стамбулом, Минском.