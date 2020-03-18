Эстония открывает для помощи своим гражданам экстренный судоходный маршрут
Из-за сложной ситуации, возникшей в Польше, в немецкий Зассниц из порта Палдиски будет ходить судно Tallink Star, в настоящее время запланировано 15 рейсов. Об этом сообщил на экстренной пресс-конференции министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Министр напомнил, что Европейский Союз принял решение закрыть границы для людей из третьих стран, но когда это произойдет, еще неизвестно.
Рейнсалу подтвердил, что к настоящему времени около тысячи человек вернулись домой через границы благодаря Министерству иностранных дел.
Около полутысячи человек из Польши могут отправиться в Эстонию на судне.
В Финляндию смогут уехать все жители Эстонии обладающие видом на жительство там. Граждане, у которых есть трудовой договор, связывающий их с Финляндией, также получат такую возможность, заверил глава МИДа.
Для людей, которые работают в Финляндии,но посещают Эстонию раз в неделю, карантин не требуется. Это также не касается граждан, следующих транзитом через Финляндию.
В настоящее время из Эстонии есть прямое авиасообщение с Лондоном, Берлином, Франкфуртом, Стамбулом, Минском.
Желающим вернуться из Испании на родину необходимо немедленно связаться с авиакомпаниями - оттуда прибудет чартерный рейс в Эстонию.