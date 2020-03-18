Ср, 18.03.2020
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Ратас: в Эстонию в скором времени доставят 20 тысяч тестеров на коронавирус

Jüri Ratas

ФОТО: Tairo Lutter

В Эстонию в скором времени доставят 20 тыс тестеров на коронавирус — об этом премьер-министр Юри Ратас сообщил, отвечая в среду в Рийгикогу на вопросы депутатов.  

На сегодняшний день, по словам Ратаса, их в стране более 10 000. 

«В любом случае мы стремимся к результату, чтобы количество взятых проб составляло порядка 1000 в день. Но я еще раз подчеркну, что для этого должно быть выполнено очень много условий. Необходимо, чтобы было достаточно персонала. Необходимо, чтобы было достаточно средств защиты. Также необходимо, чтобы не возникло проблем с доставкой», – сказал премьер-министр.

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