Ратас: в Эстонию в скором времени доставят 20 тысяч тестеров на коронавирус

«В любом случае мы стремимся к результату, чтобы количество взятых проб составляло порядка 1000 в день. Но я еще раз подчеркну, что для этого должно быть выполнено очень много условий. Необходимо, чтобы было достаточно персонала. Необходимо, чтобы было достаточно средств защиты. Также необходимо, чтобы не возникло проблем с доставкой», – сказал премьер-министр.